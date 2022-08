Anghel Damian, despre relația cu Theo Rose. „Nu a înșelat nimeni pe nimeni!”

Theo Rose (24 de ani) și Anghel Damian (30 de ani) formează cel mai proaspăt cuplu din showbiz-ul românesc. Artista a recunoscut că s-a despărțit de coregraful Alex Leonte, nepotul celebrului coregraf Marin Barbu, cunoscut drept Nea Mărin. Theo Rose și Alex Leonte au fost împreună timp de 4 ani.

Anghel Damian a mai fost în trecut cu actrița Lia Brugner (52 de ani).

Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea. L-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis – a precizat Theo Rose, legat de noua relație amoroasă.

Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea. Eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu, la un moment dat, că s-a întâmplat asta, că ne-am despărțit.

Anghel Damian a făcut și el primele declarații legate de relația cu Theo și a confirmat că legătura lor este una asumată.

Nu a înșelat nimeni pe nimeni, e o relație asumată. În rest, alte comentarii nu am de făcut. Felicitări pentru că ați primit pontul. Când vom avea alte precizări referitor la această legătură, o vom face în termenii noștri. Până atunci nu avem comentarii suplimentare de făcut – a spus Anghel Damian, pentru cancan.ro .

Theo Rose mai preciza, imediat după ce zvonurile noii relații s-au confirmat, nu a greșit cu nimic în decizia pe care a luat-o legată de despărțirea de Alex Leonte.

N-am păcat în situația asta. Sunt o fată corectă și am fost și de data asta. Sunt mândră că nimeni nu are cu ce să mă atace în situația asta, deși s-a vrut. (…) Abia aștept să vă spun toată povestea. O să vă placă să auziți întregul fir al poveștii. Știu că pare nedrept că spun lucrurile așa, doar că ele s-au întâmplat de ceva timp deja pentru noi.

Am avut timp să ne obișnuim cu asta, să trecem prin lucrurile astea. Pare că s-a întâmplat de ieri, dar nu e așa. Eu simt că sunt exact acolo unde trebuie să fiu. Sper din suflet ca și Alex să fie bine, îi doresc tot binele din lume, el știe mai bine chestia asta. Cred că suntem ok. Am lămurit-o și p-asta. S-a întâmplat că s-a întâmplat – a adăugat cântăreața.