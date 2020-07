Fiul lui Brigitte Pastramă vrea să își dea mama în judecată: „Trebuie să îmi dea 54.000 de euro”

Tânărul își acuză mama că nu vrea să îi dea partea din moștenire care i se cuvine, acum că este major. Robert deține o procură pe care a semnat-o anul trecut, când abia împlinise 18 ani, prin care a împuternicit-o pe Brigitte să vândă o casă din Timișoara al cărui proprietar era. Conform acelei procuri, Pastramă trebuia să îi dea fiului ei suma de 54.000 de euro.

„Dacă trebuie să mă judec cu ea (n.red Brigitte Pastramă), o voi face. Mai ales că am scris negru pe alb că trebuie să-mi dea 54.000 de euro. Aștept să văd dacă mi-i aruncă și pe ăia. (…) A investit bani în operații estetice, care au costat-o mai mult probabil decât mi-a scris mie în procură, decât moștenirea”, a declarat Robert Sfăt în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” de la Antena 1, potrivit WowBiz.

Despre operațiile estetice pe care și le-a făcut a vorbit și Brigitte, într-o postare pe contul său de Instagram.

Potrivit acesteia, cea mai scumpă operație și-a făcut-o în 2013 și a costat 10.000 de euro. Însă, din enumerările ei, pentru toate operațiile făcute, Brigitte a ajusnsă dea aproximativ 30.000 de euro.

„Primul implant mamar a fost în ’97, (2000€) l-am shimbat de 2 ori, deoarece am născut de două ori de atunci, (5500€). Am o rinoplastie, făcută de renumitul dr Hakan Gence de la Esteworld deoarece am suferit o ruptură de piramidă nazală în 2009, în urma faptului că am fost agresată de tatăl Sarei, (2500€)”, a scris soția lui Florin Pastramă pe rețeaua de socializare.

„Mi s-au augmentat în 2002 buzele la Timișoara cu o bioalcamidă , care mi-a migrat în toată fața și s-a capsulat și am reușit să mi-o scot în 2013 în Germania, la TKlinik , dr Tiklea Marian – operația a durat 9 ore, prin laparoscopie și a fost cea mai scumpă și dificilă (10.000€). Mai am un implant de sprâncene pentru care am optat în 2019, (2000 €) și l-am făcut în Turcia , la Esteworld, acolo unde am făcut și o operație de implant fesier, în 2018 (5500 euro)”, a continuat ea.

„Anual îmi injectez botox în frunte, o substanță care paralizează mușchii de expresie care formează ridurile (200€)”, a explicat Brigitte care susține, totuși, că la buze nu și-a făcut nicio schimbare.

În Galeria FOTO găsești mai multe imagini cu Brigitte Pastramă și fiul ei, Robert.

Sursă foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro