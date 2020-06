Tânărul susține că nu a consumat substanțe ilegale, așa cum a zis mama sa, și că singurul lucru pe care l-a furat a fost o sticlă de vin.

Robert a afirmat că în acea noapte au venit câțiva prieteni pe la el, au luat o sticlă de vin, iar mama sa a fost deranjată de muzica dată mult prea tare.

„Am avut diferite incompatibilățile parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și eu nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine”, a mărturisit băiatul, care visează să devină DJ, citat de Spynews.

„De mașină se tot plânge că s-a urcat un gândăcel și a învârtit acolo de covrig. Mi-au luat amprentele. Nu îmi place să fac ilegalități de genul ăsta. Adică, pe bune? Am consumat doar o sticlă de vin. De la 14 ani când am venit la București, i-au rămas idei în cap că eu sunt un copil distrus, că tot consum prostii. Când eram mic mi-au dat niște băieți să trag dintr-o țigară amuzantă, cum se spune, și mi-am dat seama că nu îmi place. Nu aș ridica mâna la ea niciodată”, a ecplicat Robert Sfăt.

Sursă foto: Facebook

