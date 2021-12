Cum arată și ce face astăzi Filotheea Sima, de la „Gospodar fără pereche”

Filotheea Sima a cucerit inimile publicului când a participat la „Gospodar fără pereche”, unde s-a înfiripat o poveste de dragoste între ea și gospodarul Vasile Grusea.

Cei doi nu s-au căsătorit în timpul show-ului, hotărând să îș mai ofere timp să se cunoască. Filotheea și Vasile au fost împreună o perioadă de câteva luni, dar au decis să meargă pe drumuri separate. Într-un interviu acordat Pro TV, Filotheea Sima a spus cum și-a dat seama că lucrurile nu vor merge între ei.

„După emisiune am continuat să vorbim, să ne vizităm”, a povestit ea. „Noi tot aveam discuții și eu îi spuneam că nu prea vreau să mă mut la el și atunci am simțit că a început să se îndepărteze de mine, să fie mai rece. El trebuia să vină la mine de Crăciun, apoi să plecăm împreună la el de Revelion, dar nu a mai venit. Eu am suferit atunci, am plâns, pentru că mă atașasem de el. Mă durea ignoranța asta a lui”.

Lucrurile s-au schimbat la 180 de grade la puțin timp după: „Până la urmă am avut o ocazie, de Bobotează, să mă duc cu cineva până la Chirpăr (aproximativ 30 km de Noișat- satul lui Vasile Grusea). I-am spus că am putea să ne vedem, dacă vine să mă ia. Noi încă vorbeam, dar el devenise foarte rece. Inițial a zis că nu vine, că are treabă. Am rămas șocată. Până la urmă a venit, dar parcă nici nu s-a bucurat să mă vadă, nici nu m-a îmbărțișat. Parcă era alt om. Nu mă mai văzuse de trei săptămâni și nici măcar nu petrecea timp cu mine. Am vrut să le facem o vizită unor prieteni și nu a vrut”.

Despărțirea s-a încheiat cu lacrimi de ambele părți, conform spuselor tinerei Filotheea: „Am avut o discuție în care am plâns și i-am spus că nu-i înțeleg răceala și atitudinea, că până la urmă am fi putut încerca. Eram dispusă să mă mut o perioadă acolo sau să ne mutăm împreună în altă parte. Răspunsul lui a fost evaziv, încât am înțeles că a contat și părerea altor persoane în alegerea lui de a ne despărți. I-am spus atunci: «dacă persoanele de lângă tine ți-au spus să te desparți de mine și tu o faci înseamnă că dragostea ta nu a fost suficient de puternică». A doua zi m-a dus la Sighișoara, de unde am luat trenul. El mi-a cumpărat pizza și un buchet de trandafiri. Ne-am despărțit plângând amândoi”.

În prezent, Filotheea Sima este absolventă a Facultății de Medicină Veterinară București și lucrează la o farmacie veterinară din Curtea de Argeș. Ea nu și-a găsit sufletul pereche încă, dar se bucură de frumusețile naturii ale zonei în care trăiește cu fiecare ocazie. Dacă în emisiunea „Gospodar fără pereche” Filotheea era mai degrabă cuminte, în realitate, ea nu se sfiește să pozeze în costum de baie.

