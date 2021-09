Festivalul de Film de la Veneția 2021: Mădălina Ghenea, apariție spectaculoasă pe covorul roșu

Mădălina Ghenea s-a făcut remarcată și de această dată pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția. Actrița a purtat o rochie spectaculoasă, marca Zuhair Murad.

Mădălina Ghenea (34 de ani) a întors toate privirile pe covorul roșu al prestigiosului Festival de Film de la Veneția. Românca a strălucit într-o rochie neagră, elegantă și totodată extrem de sexy, creată de designerul libanez Zuhair Murad. Frumoasa româncă a ales și un machiaj special, care a fost imediat remarcat de fanele sale de pe rețelele de socializare.

Am fost rugată de mai multe ori să fac un tutorial de machiaj și de aranjare a părului. Poate mâine. Ce spuneți?, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram.

Vezi în GALERIA FOTO de mai jos ținutele pe care le-a purtat Mădălina Ghenea la Festivalul de Film de la Cannes 2021.

Citește și: Sarah Harding, fostă membră a trupei Girls Aloud, a murit la 39 de ani

Fiica Adelinei Pestrițu a început grădinița cu lacrimi! Ce s-a întâmplat

Din ce cauză se operează Chef Florin Dumitrescu an de an: „Suntem mulți baieți cu problema asta!”

Elena Udrea și Adrian Alexandrov au aniversat 5 ani de relație. Unde a mers cuplul în vacanță

Totodată, aceasta le-a povestit urmăritorilor săi că a fost premiată la această ediție a Festivalului de Film de la Veneția, pentru rolul său din filmul ”The House of Gucci”. Pentru că emoțiile au fost mari, în momentul în care și-a primit premiul, actrița l-a scăpat pe scenă.

Am fost premiată în cadrul Festivalului de Film de la Veneția și am fost atât de emoționată încât am scăpat premiul pe scenă. Prietenii îmi spun lady Bean, pentru că sunt o persoană atât de stângace, le-a mărturisit Mădălina Ghenea fanilor săi de pe rețelele de socializare.