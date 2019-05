Feli Donose, poezie emoționantă pentru fetița ei, Nora

View this post on Instagram

. Nora mea, Lunita mea Spune-mi cata bucurie Ai de gand sa mai aduci? Sute? Mii? Hai, spune-mi mie! Spune-mi mami, cum tot faci? Caci cu ochii aia buni, Iti imparti cu noi iubirea De vreo 6 luni! Spune, mami, cum ne vezi? Tu, cu zambet cu gropita? Stralucesti atat de tare Printre pomi si frunze verzi! Ca esti RAZA peste toate, Tu, cea mai dulce fetita, Luminezi planeta-ntreaga! Te iubim de nu te vezi!