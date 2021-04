EXCLUSIV! Vloggerul Laura Mușuroaea este coperta specială a ediției UNICA de aprilie

Disciplină. Pasiune. Dăruire. Mereu cu gândul la succes, dar cu picioarele pe pământ. Laura Mușuroaea, unul dintre cei mai apreciați beauty vloggeri autohtoni, ne-a captivat atenția, făcând o serie de mărturisiri interesante exclusive pentru revista UNICA de aprilie, din postura de influencer și de single mom.

S-a apucat de vlogging încă de la vârsta majoratului. În 2009 nu existau influenceri pe nișa de beauty. Pentru a umple acest gol, Laura s-a gândit să se lanseze în vlogosfera autohtonă cu tutoriale și trialuri de produse. Și bine a făcut! 😊În prezent, canalul de YouTube însumează aproape 150 000 de abonați și 20 000 000 de vizionări.

Ești adepta competiției sau a muncii în echipă? Cum și cât îți dozezi spiritul de lider?

Încă din școală ni se insuflă ideea că trebuie să fim cei mai buni. Și competiția este reală. În orice domeniu, locurile de top sunt limitate, dar în același timp cred că adevărata competiție este cea cu tine însuți. Și cred că din această competiție se naște spiritul adevărat de lider. Mult timp am muncit singură, având propriile idei, propria viziune. Întotdeauna am avut în minte rezultatul dorit și am simțit că doar eu pot munci din greu pentru a-l obține. Experiențași timpul mi-au arătat că singur nu reușești să ajungi atât de sus, că ceea ce te ridică, cu adevărat, este echipa alături de care poți face lucruri minunate. Spiritul de lider se naște din pasiunea de a fi mereu mai bun și dorința de a realiza ceva incredibil. Un lider adevărat știecă nu poate realiza asta fără echipa potrivită.

Antreprenoriatul pare să fie dominat de bărbați. Ce părere ai?

Clar este dominat de bărbați. Și cred că va fi așa mult timp de acum încolo, pentru că se consideră, în foarte multe cazuri, că femeile sunt prea sensibile pentru a reuși, că nu au tăria și duritatea unui bărbat. Dar, din păcate, se omite faptul căeste nevoie și de energie feminină în domeniul antreprenoriatului, de intuiție, de empatie… Dar asta nu înseamnă că femeile nu încep să prindă curaj. Tot mai multe vor să facă ceva diferit, mai aproape de inima lor. Tot mai multe își asuma acest rol cu mândrie și reușesc să fie antreprenori de succes.

Ce ai remarcat că s-a schimbat legat de ceea ce își doresc urmăritorii să vadă de la influencerul lor preferat?

Încei 11 ani ai mei de vlogging s-au schimbat multe. Totul a început în momentul în care oameni obișnuiți au decis să creeze conținut pe internet. Fenomenul a luat amploare, pentru că, spre deosebire de vedetele clasice de la TV, vloggerii erau oameni obișnuiți alături de care publicul rezona și cu care comunica mai ușor. În timp, multora din ei li s-a atribuit statutul de „vedetă”. Totodată, conținutul a început să fie mai cosmetizat, ducând în timp la superficialitate. Acum publicul caută autenticitate și o comunicare cât mai prietenoasă. Mereu am pus preț pe aspectul asta. Vreau să mențin o bună legătură cu aceștia.

În online, totul se învârte în jurul ideii de „acum”. Cât ții cont de tendințe?

Cred că este important să fim autentici, indiferent de tendințe. Le urmăresc, mă informez, dar pentru mine este important să creez doar conținut care rezonează cu viziunea mea. Dacă în trenduri se află ceva ce mi se potrivește, desigur că acel element se va regăsi și în conținutul meu.

Ca influencer, ai reușit să ajungi la cea mai bună versiune a ta?

Niciodată nu ajungi la cea mai bună versiune a ta. Zilnic evoluezi. Dar, da, consider ca sunt într-un punct foarte bun. Sunt foarte sigură pe ceea ce vreau sa transmit și știu exact unde vreau să ajung. În același timp, sunt mereu pregătită să ies din zona de confort, să încerc lucruri noi, pentru că asta mă ajută să evoluez.

Ce înseamnă să fii un model pentru copilul tău? Cum conturezi acest portret astfel încât cel mic să preia ce e bun la tine?

Îi arăt bunătate și iubire. E important să știu că va deveni un om bun și corect. În rest, îi arăt că e liber să-și urmeze visurile,eu fiind un exemplu de mamă cu o carieră, dar care are și viață personală.

Ca single mom, ce activități/strategii adopți în relație cu cel mic pentru evoluția lui emoțională?

Este important să se simtă iubit și să înțeleagă că poate avea încredere in mine. Îi explic tot ce se întâmplă, motivul, dar și consecințele. În momentele în care el greșește și îl corectez, îi aduc aminte că iubirea mea pentru el rămâne neschimbată. Sunt adepta comunicării deschise și directe. Simt că asta îl va ajuta mai târziu să se dezvolte armonios și, în același timp, să înțeleagă mai bine ce i se întâmplă.

Cum gestionezi viața de single mom?

Faptul că am o comunicare extrem de bună cu Alex, tatăl copilului, și că despărțirea noastră a fost una prietenoasă, nu pot spune că simt neapărat vreo povară. În continuare, activitățile și deciziile legate de Matti se împart la doi. Toți trei ne-am adaptat destul de ușor la noua formulă de familie, pentru că, da, suntem în continuare o familie, doar cu o altă dinamică a interacțiunii noastre. Eu și Alex ne sprijinim în continuare unul pe celălalt și cred că acest lucru a și făcut ca această tranziție să fie una foarte ușoară și firească pentru Matti.

Cum i-ai explicat lui Matti noua formulă de familie?

I-am spus că mami și tati încă se iubesc, doar ca într-un mod diferit. Nu a fost atât afectat de schimbare, pentru că avem în continuare activități în trei. Simte în continuare că suntem o familie, că ne sprijinim orice ar fi și că oricând are nevoie de amândoi, suntem acolo pentru el.

Cum ai reușit să depășești depresia funcțională?

Simțeam că ceva este în neregulă cu mine. Așa că m-am hotărât să apelez la un terapeut. După câteva ședințe am descoperit că sufeream de depresie funcțională. Ca să depășești un astfel de episod îți trebuie multă ambiție. Mă bucur că acum sunt bine. Avem o capacitate incredibilă de a ne ignora nevoile și de a continua astfel zi de zi… Nu e deloc rușinos să ceri ajutor atunci când ai nevoie.

Ce ai învățat în toată această perioadă ca single mom?

M-am descoperit pe mine ca femeie. Mi-am depășit cele mai mari frici și am câștigat o încredere în mine incredibil de mare. Am mai învățat că în viață lucrurile se pot schimba de la o zi la alta și că unele situații neplăcute te ajută să evoluezi. De asemenea, am învățat că trebuie să nu mă mai cert când ceva nu îmi iese, să am răbdare cu mine.

Ce ai schimbat la tine?

Am prins mai mult curaj să fiu cine vreau eu,să fac ce îmi doresc și să mergpânăîn pânzele albe pentru fericire. Am curajul să cer ceea ce am nevoie, să spun „Nu!”,să pun și pauză când este nevoieși să renunț la ceea ce nu mi se mai potrivește.

Consideri că perioada asta din viața ta este o nouă treaptă pe drumul maturității?

Orice moment sau perioadă din viață te modelează și te maturizează, dacă îi permiți. Cred că este important să conștientizezi ceea ce ți se întâmplă, de ce se întâmplă, ce poți învăța și cum poți beneficia de aceste lucruri. Dacă îți centrezi atenția numai pe probleme, fără să cauți soluții, fără să vrei să vezi și părțile bune, poți rămâne blocat în anumite situații sau, dacă ignori anumite probleme ori lucruri, poți să nu te maturizezi niciodată.

Ce înseamnă pentru tine trecerea la 30 de ani, te sperie această vârstă? Și ce planuri ai pentru următorii 10 ani?

Când eram mai mică credeam ca voi fi speriată de acest prag. Ajungând aici, nu pot să descriu fericirea și entuziasmul care a pus stăpânire pe mine. La 30 de ani, mă simt împlinită, sigură pe mine, frumoasă, mă simt femeie. Simt că pot face orice, dacă îmi doresc. Simt că mai am atâtea de descoperit și dacă drumul până aici a fost atât de frumos, abia aștept să văd ce mă așteaptă în următorii 10 ani. Planul meu este să tot evoluez, să mă descopăr, să creez lucruri cât mai frumoase pe care să pot să le împart cu alte femei. Vreau săle inspir pe femei să se descopere, să lupte, să își recapete puterea și să fie cine au fost ele croite să fie, indiferent de ce înseamnă acest lucru.

Cât de mult timp petreci cu tine? De unde te încarci cu energie pozitivă?

Petrec timp cu mine destul de mult, nu întotdeauna cât mi-aș dori sau aș avea nevoie, dar se întâmplă când ai atâtea roluri ca femeie. Încerc să nu renunț niciodată la timpul cu mine, să citesc, să mă relaxez, să petrec timp în natură, pentru că aceste lucruri mă energizează. De asemenea, timpul petrecut cu Matti îmi dă extrem de multă energie pozitivăși mă încarcă cu bucurie și iubire pură. El îmi dă puterea ca a doua zi să trag și mai tare, să fac și mai multe lucruri.

Ce feedback primești de la followerii seriei de vloguri MommyMonday? Ce îți spun abonații că vor să le mai povestești?

Sunt foarte încântați de această serie de clipuri în care împărtășesc din experiențele mele ca mamă. Adevărul este că această serie a pornit cumva și din nevoia mea de conținut, pentru că nici eu nu găsisem foarte multe clipuri despre anumite subiecte. Subiectele cerute sunt de la recomandări de produse la a povesti despre abordarea mea legată de educația lui Matti și viața de mămică. Cred ca este important ca femeile să se susțină în momentele dificile. De aceea am făcut această serie de clipuri, pentru a fi alături de alte femei, de alte mame, așa cum pot mai bine. Știu că poate rolul de mamă poate speria o femeie, dar aș vrea să le spun că nu sunt singure și că atât, eu cât și alte mămici minunate din online le suntem alături.

Transmite un gând bun femeilor care trec printr-o perioada dificilă în momentul de față.

Să nu uite că noi suntem cele care avem puterea de a crea viața, iar acest lucru cred că spune foarte multe lucruri despre puterea pe care o avem în interiorul nostru. Oricât de greu poate părea un moment, toate avem capacitatea de a ieși din el. În același timp, orice om, fie femeie sau bărbat, la un momentdat poate avea nevoie de un ajutor din exterior, așa că este important să nu eziți să ceri ajutorul, fie unui specialist, fie unui prieten, și, de ce nu, chiar și mie. 🙂 Suntem oameni cu toții și cred cu tărie că rolul nostru este să ne susținem, să ne oferim iubire și să ne fim alături.

Ce întrebare crezi că este pusă mult prea des unei femei și consideri că și un bărbat ar trebui să primească aceeași întrebare/remarcă?

Cred că ar fi mai multe întrebări! Când te însori? De ce nu ai copii? Când faci al doilea copil? De ce muncești și nu stai acasă cu copilul? De ce ești singur și nu ești într-o relație? O să rămâi singur toată viața? De ce este cariera atât de importantă pentru tine și nu ești mai atent la familie?

Foto: Cătălin Oprițescu, Lightaholic; make-up: Ruxandra Milea-Popa; hair style: Liviu Florea (Endorphin Lab)

