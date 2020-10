EXCLUSIV Neti Sandu, testul de sinceritate absolută. Ce nu știe nimeni despre celebra cititoare în stele

Este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de televiziune și ne trezește dimineață de dimineață cu vești de la astre. Neti Sandu este destul de discretă când vine vorba despre viața personală, dar acceptat să povestească, în exclusivitate pentru Unica, anumite lucruri foarte, foarte interesante despre ea.

Cum vă petreceți timpul când nu citiți în stele?

Îmi place să fac tot felul de lucruri prin casă, să fac singură cumpărăturile, să ies, să mă plimb, să mă întâlnesc cu prietenii, îmi place să mă duc în parc, la munte, la mare. Dar îmi place și să stau acasă să mă ocup de treburile mele. Mă regăsesc destul de bine la mine acasă, chiar și așa singură. Nu am nevoie neapărat de cineva și nu caut să ies dacă nu se ivește ocazia. La mine acasă, în universul meu, este bine.

Nu cumva ați pus cariera mai presus ca viața personală?

Nu, nu mi se pare. Așa s-au așezat pentru mine lucrurile. Singura relație durabilă din viața mea a fost cu serviciul, nu cu cariera. Nu mi se pare că fac carieră, ci pur si simplu mă duc zilnic la serviciu. Mi-am căpătat această notorietate prin simplul fapt că merg la serviciu. Acum, la această vârstă, realizez că serviciul a făcut parte din viața mea fără să fac ceva special în acest sens. Și serviciul m-a vrut pe mine. Am constatat, de curând, că singura relație lungă din viața mea a fost cu serviciul. Din 1978, de 42 de ani, am această legătură. Calitățile acestea pe care le am – conștinciozitate, curiozitate, seriozitate -, toate s-au potrivit perfect la acest capitol. Poate totul s-a întâmplat și pentru că am ascendent în Fecioară, iar acestă zodie este preocupată mereu de planul profesional.

Citește gratuit ediția de octombrie a revistei Unica. O găsești AICI.

Când v-ați dat seama prima data că sunteți atrasă de astrologie?

Am început să fiu atrasă de astrologie după ce am citit Oglinda constelată, a lui George Călinescu, și am început să răscolesc după cărți care să-mi explice misterele din acea carte. De abia dupa ’90 s-a putut, că până atunci era interzisă astrologia!

Ce vă face fericită?

Sunt fericită că am de făcut ceva, că am mereu de descoperit ceva. Experimentez cele mai neobișnuite lucruri, chiar dacă sunt mărunte, vreau să le văd cu ochii mei, să le palpez cu mâinile mele. Îmi place că încă mai am această curiozitate. Mă interesează mult despre lume și Univers, dar sunt interesată și de viața în sine și de relațiile interumane.

Cum vă mențineti în această formă excepțională? Aveți o rutină zilnică?

Am grijă la modul în care mă hrănesc și încerc să mănânc cât mai puține dulciuri. Și încerc fel de fel de lucuri pe care le pot face cu mâna mea. Nu sunt adepta injecțiilor sau a altor intervenții de acest gen. Îmi fac singură cremele și soluțiile pentru întreținerea pielii și îmi fac masaj. Nu fac gimnastică sau vreun alt sport.

Cum vă întrețineți superba tunsoare bob care v-a consacrat? Ce produse pentru păr folosiți?

Părul meu este de un anumit fel, sticlos și dacă nu îl tai așa drept nu stă. Nu folosesc produse de îngrijire pentru păr, balsam, alte tratamente sau fixativ. Îl vopsesc și îl spăl cu șampon. Atât. Părul este foarte sănătos pentru că l-am îngrijit. De aceea, pentru că este perfect pare perucă. Oamenii se întreabă dacă este perucă sau nu chiar și atunci când mă văd în realitate.

Cum arată programul zilnic al lui Neti?

Mă trezesc la 2:30, fac duș, beau cafea și, apoi, vine șoferul să mă ia. Ajunsă în PRO TV, mă pregătesc pentru emisie. După știri vin acasă, mănânc și încerc să dorm un pic. După amiază mă ocup de treburile din casă și scriu. Mă mai uit la un film, la niște actori de comedie de pe Watch, mă uit la Știrile PRO TV, să văd ce e nou, apoi mă culc. Mai vine câte o prietenă pe la mine sau uneori nepoata Alexandra (fiica vărului meu din Fierbinți, de unde era tatăl meu).

Ce văa place și ce nu vă place la semnul dumneavoastră zodiacal?

Zodia mea, Săgetătorul, e sclipitoare, îmi place! Îți dă strălucire, magnet la oameni, viziune, salt în carieră… are multe de oferit! Naivitatea e punctul slab și, de asemenea, sinceritatea care te va costa dacă nu te înveți minte să îmbraci frumos un adevăr, adică să fii diplomat.

Spuneți-ne ceva ce nu știe nimeni despre Neti Sandu…

Că nu mi-a făcut nimeni curat în casă, de când m-am mutat de la mama, de la 24 de ani. Și nici mâncare. Mi le fac singură pe toate, în ritmul meu!

Știm că aveți o pasiune pentru pantofi. Câte perechi de pantofi aveți și care este cea mai scumpă pereche de pantofi cumpărată?

Îmi cumpăr tot timpul pantofi, așa e! Nu știu câte perechi am că dau tot timpul din ele. Nu știu nici care e cea mai scumpă pereche. S-ar putea să fie pantofii sport.

Este adevărat că vă machiați singură? Cum vă îngrijiți tenul?

Mă machiez singură și experimentez tot felul de serumuri, creme, spray-uri spumante, ca să protejez tenul de fond de ten și de pudră. Acasă mai încerc diverse uleiuri și alte produse naturiste, îmi fac masaje cu degetele și cu mici ventuze de silicon pe care le-am descoperit de curând. Tot timpul inventez câte ceva ca să activez elastina și colagenul de sub piele! Și încerc și alte produse să văd dacă îmi ajută la ceva.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro