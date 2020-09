EXCLUSIV! Neti Sandu dezvăluie ce spun astrele despre pandemie. Când vom reveni la o viață normală

Pe Neti Sandu o vedem zi de zi pe micile ecrane cu vești de la astre, mai bune sau mai rele, despre viața noastră personală și profesională. Dar ce spun oare astrele despre pandemia în care ne aflăm? Când ne vom putea întoarce la viața pe care o aveam înainte?

Neti Sandu a explicat pentru Unica, în exclusivitate, cum se vede, din pucnt de vedere astologic situația pandemică.

„Suntem într-o perioadă în care Marte formează un mare triunghi echilateral pe semnele de pământ și acest lucru ne dă un sentiment de stabilitate. Nu știm deocamdată cum, dar până la urmă, într-un fel sau altul, lucrurile se vor așeza. Pentru că viața o să meargă înainte, nu ne oprim aici. Așadar, acest triunghi e un fel de “stop joc”, un fel de “hai să ne resetăm pentru următoarea perioadă de timp”. Iar după aceea, va urma perioada cu Marte retrograd care o să ne arate ce nu am făcut bine pentru că am fost prea grăbiți, disperați sau precipitați, ne va arăta că am mai greșit uneori, că am mai amânat, poate cu bună știință, să facem anumite lucruri. Anul acesta, Marte va sta 9 luni, în loc de două, în zodia berbecului în domiciliu, iar acest lucru înseamnă că de aici înainte vom intra într-o altă perioadă de viață.”

