Elena Ionescu, încă singură la aproape 2 ani de la divorț. Solista a spus care este motivul

Elena Ionescu și fostul ei soț, Dragoș Stanciu, au divorțat de comun acord în luna septembrie a anului 2019. Cuplul are împreună un fiu, Răzvan Andrei, în vârstă de trei ani. După aproape doi ani de la divorț, solista a spus de ce încă este singură.

„Încerc să-mi găsesc liniștea departe de ochii lumii acum. În momentul ăsta mi-e greu să mai trăiesc momentul de îndrăgosteală. Acum gândesc mult mai rațional și mă deranjează rațiunea asta. Pentru că, uneori, pui din start o etichetă unui om pe care poate nu o are.

E rău să gândești prea mult uneori. Riști să rămâi singur. Eu sunt disponibilă, dornică, dar vreau totul sau nimic”, a spus Elena Ionescu la Antena Stars, potrivit Spynews. „Cred că, dacă-ți găsești un om, trebuie să fie ca tine. Să fie muncitor ca tine. Îți dai seama din detaliile mici.

Eu de mult timp suflu și în iaurt, de-aia sunt și singură, pentru că sunt atentă la detaliile mici care arată multe lucruri. Îmi place psihologia oamenilor. Un om fals se vede atunci când ție îți este puțin greu, iar el fix atunci are puțină treabă.

Când e frumos împărțim totul, dar când se ivește o problemă îl vezi că nu mai vine să te ajute, să stea lângă tine cu un sfat. Trebuie să fie un om care să te susțină moral, nu să stea lângă tine să aștepte să-ți treacă. Acesta este unul dintre detaliile care pentru mine contează.

Arată-i că ți-e puțin greu, chiar și când nu-ți este, să vezi dacă e acolo, să vezi cum pune problema. Toți trecem prin asta, de aceea devenim mai maturi, mai atenți”, a mai spus artista în emisiunea Star Matinal.

„Părinții mei sunt destul de prezenți în viața lui Răzvan și tatăl copilului [la fel]. Chiar dacă noi am divorțat, am ajuns la un numitor comun. Mi-aș fi dorit foarte tare ca Răzvan să aibă un tătic prezent în fiecare zi, pentru că, indiferent de cât credem noi femeile că suntem de puternice, fiecare părinte își are rolul lui foarte important.

De aceea am încercat să am o comunicare foarte bună cu tatăl lui și avem, Slavă Domnului. Am considerat că cel mai deștept întotdeauna cedează și asta a făcut ca noi să avem un echilibru foarte bun”, mai spunea Elena Ionescu în trecut, la Antena Stars.

