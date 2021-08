Cove (46 de ani) și soția lui, Florentina Ene, s-au căsătorit civil în octombrie 2013, după o relație de 3 ani. Atât Cove, cât și Florentina sunt discreți când vine vorba despre viața lor de familie.

Perechea are împreună un fiu, Mihai Răzvan, născut în anul 2015. Din primul mariaj cu Maria Movileanu, Cove mai are un fiu, Bogdan Matei. Prezentatorul TV și Maria au divorțat în anul 2010.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 6)

Cu ce se ocupă soția lui Cove și cum s-a cunoscut perechea. „N-a fost dragoste la prima vedere!”

Între Cove și Florentina nu a fost dragoste la prima vedere. Cuplul s-a cunoscut în timpul unei petreceri, iar Florentina a admis că nu era o fană a actualului ei partener de viață.

„Sincer, nu eram o fană. Mama, în schimb, era. Ea urmărea Surprize, Surprize. Pe vremea aceea, sâmbătă seara eu aveam alt program.

Și nici el nu-mi părea genul care să-mi placă. De aceea pot să spun că n-a fost dragoste la prima vedere!”, declara Florentina în trecut.

Citește și:

Andreea și Cabral Ibacka au dezvăluit sexul celui de-al doilea copil? „Cabral ai stricat surpriza!”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda se căsătoresc pe 14 august 2021. Primele imagini cu solista în rochie de mireasă

Andra și Cătălin Măruță au aniversat 13 ani de căsnicie. Cum s-a cunoscut perechea

„Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv, fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit.

Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine.

Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost și momente în care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama că suntem făcuți unul pentru celălalt”, spunea și Cove în trecut.

De profesie, Florentina este medic ginecolog. „Soția mea are o inteligență emoțională fantastică, iar atunci când există ceva care nu-mi place, primul lucru pe care îl face e să se pună în locul celuilalt. Lucrează în domeniul medical. (…)

E medic ginecolog. Ea este cea care mă susține. Dacă am cea mai mică întristare, suferință, are un umăr și pentru mine”, mai povestea Cove în trecut, în emisiunea Dincolo de aparențe.

Foto: Instagram