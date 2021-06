Fotomodelul Elena Hueanu (34 de ani) a dezvăluit recent că a fost diagnosticată cu o boală incurabilă. Din fosta relație cu fotbalistul Cristi Coandă (31 de ani), Elena are o fiică.

Elena Hueanu, diagnosticată cu o boală incurabilă. „Am leșinat în fața spitalului”

„Am fost diagnosticată cu boala Crohn. Este o boală care se dezvoltă în intestinul subțire. Am înțeles că nu există un tratament. Am depistat-o în urmă cu 3 luni, când am leșinat în fața spitalului la care voiam să mă duc, pentru că nu mai puteam de durere. Mi-am pierdut cunoștința acolo.

Au urmat 7 zile de tot felul de analize, să se înțeleagă de unde pornește durerea. După am făcut un computer tomograf și s-a văzut o inflamație pe intestinul subțire, s-a luat biopsie. Deocamdată sunt undeva la 98% că este Crohn.

Spun asta pentru că și ieri am făcut niște analize ca să fim siguri că nu vorbim de cancer. Din păcate, aceleași simptome le are și dezvoltarea unui cancer”, a explicat Elena Hueanu la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Până acum am fost la trei specialiști. Toți trei au spus 100% că este Crohn, doar că așteptăm o ultimă analiză care să confirme lucrul ăsta. Este o boală care mă făcea pe mine să slăbesc brusc.

Aveam tot felul de simptome, scăderi în greutate, o anemie foarte puternică, adică leșinam de multe ori la birou fără să știu de ce. M-am gândit că e stresul, munca. Fiind o mamă singură, muncesc foarte mult”, a mai explicat modelul.

Elena Hueanu, copilărie marcată de suferință

„Aveam 7 ani când am fost dusă la orfelinat. Era o luptă continuă acolo. Dacă nu-ți mâncai mâncarea, ți-o lua altcineva. Mama era bolnavă de cancer și muncea pentru mine și frații mei.

Am fost amenințată de tatăl meu, am fost nevoită să dorm afară în gunoi, iar tata îi amenința pe cei care ne ajutau. Când el a fost arestat, a fost Raiul pe pământ. Noi, copiii, ne doream ca tata să moară”, declara Elena Hueanu în decembrie 2019.

„Ne băteau zilnic la orfelinat. Eram olimpică, dar tot luam bătaie. L-au bătut pe fratele meu până l-au învinețit, atunci am înnebunit. Am fugit de acolo, ne-am ascuns în porumb, am dormit pe câmp și am mers 10 kilometri până ne-a luat un domn cu mașina. Mama a vrut să-și dea foc pentru că cei de la centru nu ne lăsau să plecăm cu ea”, a mai spus Elena Hueanu în trecut.

