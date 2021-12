Dezvăluiri șocante ale vedetelor în 2021

Dacă ai ratat ce dezvăluiri șocante au făcut vedetele în 2021, noi îți facem o retrospectivă. De la abuzuri sexuale, gânduri de sinucidere, lupta cu boala, la morți tragice, acestea au trecut prin momente greu de imaginat.

Vedetele au făcut dezvăluiri șocante despre viața lor pe parcursul anului 2021. Fie că au vorbit despre evenimentele nefericite din trecut, fie că au povestit ce li s-a întâmplat recent, acestea au făcut publice momentele de cumpănă prin care au trecut.

Edward Sanda a dezvăluit că prima lui iubită a murit

Edward Sanda a povestit că prima lui iubită care, din nefericire, s-a stins din viață la o vârstă fragedă.

Prima dată m-am îndrăgostit în clasa a opta. Am avut o poveste de dragoste adevărată. Mi-aș fi dorit să fie de lungă durată, dar, din păcate, ea s-a ridicat la cer. În timp ce făcea duș a murit de la nu știu ce gaze. Când am aflat, n-am dormit în noaptea aceea. Am fost în șoc. Trebuia să ne întâlnim. După aceea, oamenii din jurul meu m-au susținut și așa am putut trece peste ușor, ușor, a dezvăluit artistul.

Ioana Năstase a plecat de acasă, după ce ar fi fost agresată de Ilie Năstase

Ioana Năstase a făcut dezvăluiri șocante despre relația cu soțul ei, Ilie Năstase. Aceasta a susținut că fostul tenismen a agresat-o fizic.

Nu sunam la 112 dacă mă agresa doar verbal. (…) Eu voi încerca să stau tot timpul cu cineva în preajmă în perioada următoare, pentru a nu degenera situația. Sunt atât de speriată, încât nici nu-mi găsesc cuvintele. Și acum îmi tremură picioarele. (…) Nu știu ce să spun, sunt în stare de șoc. M-am speriat foarte tare, a povestit Ioana Năstase.

Delia, la un pas de moarte într-o vacanță

Delia a povestit că a fost la un pas de moarte pe când se afla într-o vacanță în Austria.

Era să cad de pe munte. Eram în Austria, m-am abătut de la traseu. I-am zis lui Răzvan să urcăm până într-o zonă de stânci. Am zis că pozele ar arăta foarte bine dacă m-aș duce mai aproape, deși era în afara zonei de traseu. Era cu foarte multe pietre, nu mi-am dat seama la urcare cât e de nasol, nu am mai putut să cobor. Nu puteam nici să stau în picioare. A fost puțină panică, a fost dubios, îmi făceam tot felul de scenarii, a spus Delia, în cadrul unui interviu.

Alessia, despre momentele dramatice din viața ei

Cântăreața Alessia a vorbit despre dramele prin care a trecut în ultimii ani. Artista a mărturisit că neînțelegerile cu familia fostului iubit erau la ordinea zilei. În plus, acesta obișnuia adesea să o agreseze fizic și verbal, iar din pricina stresului trăit, s-a îmbolnăvit de TBC.

Am venit la București să îmi iau copilul. M-au batjocorit, a coborât tatăl lui. Mi-a arătat dosul, om la 60 de ani. Am plecat așa cum am venit și peste trei zile am venit să-mi iau copilul. A coborât mama lui cu Alvin, am deschis ușa am ieșit să-l iau în brațe, iar mama lui mi l-a smuls din brațe. Copilul urla. L-a strigat pe soțul ei, a venit, m-a strâns de gât. Mi-am pierdut cunoștința. Trăgea de copil ca de un ursuleț de pluș, efectiv. Când a văzut că nu scapă de mine, femeia l-a tras efectiv de șolduri și s-a trântit efectiv pe asfalt cu el, a dezvăluit Alessia.

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre moartea fetiței sale

Laurențiu Reghecampf a făcut dezvăluiri dureroase despre decesul fetiței din prima căsnicie.

A fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că Ana Lisa a murit la 1 an şi 2 luni. Ne-am dat seama că are o boală care se numea tetralogie, camerele inimii nu se formaseră exact. Și ne-am dat seama de asta pe la 6 luni, ea obosind când mânca. I se învineţeau buzele şi ne-am dus la un control, unde ni s-a spus că vom ajunge la operaţie. Am făcut operaţia atunci la Cluj, la un profesor foarte mare, operaţia a reuşit, dar din păcate a făcut o pneumonie şi nu a reuşit până la final. (…) Pentru mine a fost mai uşor să trec, fiind mai mereu plecat, mai greu a fost pentru fosta mea soţie, care a trebuit să treacă singură prin această perioadă. Nu este un moment uşor atunci când îţi pierzi un copil, este cel mai tragic, a povestit antrenorul de fotbal.

Alina Pușcău, dezvăluiri șocante despre lupta cu COVID-19

Alina Pușcău a trecut prin momente cumplite după ce a aflat că are COVID-19. Modelul a povestit că lupta ei cu virusul SARS-CoV-2 a fost una atât de grea, încât a fost convinsă că o va pierde.

Credeam că o să mor. Și mama la fel, aștepta să primească telefon că nu mai… Pentru că i-am spus că nu mai pot de dureri și nu mai vreau să fiu în durerea asta. Nici nu mai puteam să conștientizez ce se întâmplă cu mine. Mintea îți spune „De ce mai vrei să trăiesti?”. Nici nu credeam că o să mă mai trezesc vreodată din pat, așa de greu a fost. Eram o legumă, a povestit modelul. Mă gândeam că nu am creat nicio familie, copii și chiar am și vorbit cu Dumnezeu, i-am spus că, dacă este timpul meu să plec, să plec, să nu mai stau în durerea asta. Mama credea că o să mor. Când am fost la ea mi-a spus „Eu nu credeam să o să trăiești”, a mai spus Alina Pușcău.

Amna: „Eram foarte bolnavă, nu știam dacă o să mai trăiesc”

Amna, una dintre cele mai îndrăgite cântărețe din industria muzicală românească, a povestit prin ce momente grele a trecut în urmă cu mai mulți ani.

Am fost foarte bolnavă, nu bolnavă. Și nu știam dacă o să mai trăiesc, cât o să mai trăiesc. Dar am trăit cu o dungă pe buletin și cu niște analize la Fundeni, în fiecare marți, timp de un an. Cineva de la Fundeni mi-a pus un diangostic greșit, iar timp de un an de zile am trăit cu ideea că sunt mult mai bolnavă decât eram de fapt. A trebuit să ajung în Austria ca să înțeleg că eu nu sunt bolnavă atât de rău și că este totul tratabil, a povestit Amna.

Edy Iorga, dezvăluiri șocante la doi ani de la moartea tatălui său

La aproape doi ani de la moartea lui Leo Iorga, fiul acestuia a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele zile din viața cântărețului.

El și-a ales groapa, a vrut să vină cu mama la masa negocierilor, se întâmpla asta în anul morții lui. Numai că nu i-a plăcut groapa de pe Aleea Artiștilor, a spus că acolo este prea mare înghesuială, că sunt morminte chiar și pe alee, așa că a ales o groapă de pe Aleea Scriitorilor, lângă mormintele lui Mihai Eminescu, I.L. Caragiale și Mihail Sadoveanu. A cumpărat acolo o parcelă, apoi s-a tot interesat de lucrări. Ca o coincidență stranie, tata n-a plecat, n-a murit, până când nu a fost sigur că locul de veci este terminat. A murit la două ore după ce a aflat că e gata cavoul, a povestit Edy Iorga.

Adriana Trandafir a fost în moarte clinică de ziua ei

Adriana Trandafir a povestit în cadrul emisiunii „Asia Express” că într-un an, chiar de ziua ei, a fost în moarte clinică. Cu lacrimi în ochi, actrița a mărturisit că a văzut cum medicii s-au chinuit să o salveze.

Într-un an, de ziua mea, am avut o moarte clinică. A fost un moment foarte greu. M-am desprins din mine și am văzut tot ce s-a întâmplat, dar toți avem un înger păzitor și era de gardă o doamnă doctor, doamna doctor Petre, care a spus «e moartă», m-a declarat moartă și s-a uitat pe fișă și a spus «astăzi e ziua ei, nu poate să moară fata asta». Atunci a făcut tot posibilul din lume, pentru că am văzut ce a făcut pentru mine, după ceva timp, m-au readus la viață, a spus Adriana Trandafir, potriviti Libertatea.ro.

Anca Pandrea, despre noaptea în care a murit Iurie Darie

La opt ani de la moartea soțului ei, Iurie Darie, Anca Pandrea a dezvăluit ce s-a întâmplat în noaptea în care actorul s-a stins din viață.

Am dormit o noapte cu trupul lui mort în brațe, atât de mult l-am iubit! Eu și Iura n-am fost suflete pereche, noi avem același suflet. Când a plecat, el a luat și o parte din mine. Când iubești, ești un suflet, nu două. Pentru mine, Iura nu a murit. În fiecare cameră am zeci de poze cu iubirea mea. Chiar dacă Dumnezeu nu ne-a dat un copil pe care ni l-am dorit foarte mult împreună, în dragostea noastră nu există bariere, nici măcar moartea nu ne desparte. La cimitir e doar trupul lui Iura pentru că sufletul lui a rămas cu mine în casă, unde mă veghează, a mărturisit Anca Pandrea.

Andreea Bănică

Alexandra Stan, dezvăluiri despre sexualitatea ei

Invitată în platoul emisiunii 40 de întrebări cu Denise Rifai, Alexandra Stan a vorbit despre un subiect extrem de intim, sexualitatea ei.

Eu iubesc și bărbații și femeile. Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional,a povestit artista.

Citește și: Sharon Stone, dezvăluiri tulburătoare în cartea sa autobiografică

Prințul Harry și Meghan Markle, dezvăluiri șocante despre viața alături de familia regală britanică: „Pur și simplu nu mai voiam să fiu în viață”

Alina Pușcău, dezvăluiri cutremurătoare despre lupta cu COVID-19: „Credeam că o să mor”

Andreea Bănică, mărturisiri cutremurătoare despre tatălui ei

Sorana, întâmplare traumatizantă în adolescență

Sorana Darclee Mohamad, fosta membră a formației A.S.I.A, a vorbit despre o întâmplare traumatizantă pe care a trăit-o în adolescență.

A fost la un moment dat o întâmplare nefericită, pe de o parte. Dar în același timp, pot spune că a fost fericită pentru că nu mi-am pierdut mintea și am reușit să-l lovesc pe domnul respectiv așa cum a trebuit și să scap din brațele lui. Era de Paște, veneam de la verișoarele mele, la două stații distanță de mine, nu era ceva foarte departe, și m-a abordat un domn care-mi spunea că el caută disperat pe cineva din acel cartier, că el vine din nu mai știu ce oraș și a pierdut adresa. Știam foarte clar de la mama mea – nu intri în discuții cu străinii, nu le spui pe unde stai – , drept pentru care i-am spus că eu nu locuiesc acolo, eu fac meditații în zona repectivă. Omul a luat-o la pas după mine, eu nu l-am văzut, iar în momentul în care am intrat în bloc, eu stând la etajul 1, dintr-o dată, m-a atacat. Am apucat să trântesc ușa de la intrare care era din metal și a zornăit toată și a ieșit tata. Între timp individul fugise, iar tata când mi-a văzut fața s-a prins imediat că era vorba de ceva nasol. După doi ani, individul a fost prins. L-am văzut la televizor și mi s-a tăiat filmul, a mărturisit Sorana.

Sharone Stone a vorbit despre abuzurile sexuale din copilărie

Sharon Stone a făcut o serie de destăinuri tulburătoare în cartea sa autobiografică „The Beauty of Living Twice”. Aceasta a povestit că ea și sora ei au fost abuzate sexual de bunicului lor când acestea erau niște copile, iar persoana care a facilitat incidentul ar fi fost chiar bunica ei.

Artista a mărturisit că abuzul a creat o traumă atât de puternică, încât la moartea bunicului ei s-a simțit eliberată: „L-am înghiontit și satisfacția că în cele din urmă murise m-a lovit ca o tonă de gheață. M-am uitat (la Kelly) și a înțeles; avea 11 ani și totul se terminase”, a scris aceasta.

Rebel Wilson, luată prizonieră sub amenințarea armelor în Africa

Rebel Wilson a trecut printr-o experiență înfricoșătoare în timpul unei vacanțe în Africa, în urmă cu șase ani.

Mă aflam în Africa și am fost răpită. Eram în Mozambique, în zona rurală. Eram într-un camion și mai mulți bărbați înarmați au venit dintr-o altă mașină. S-a oprit mașina noastră și sub amenințarea armelor, ne-au spus că trebuie să coborâm. Eu m-am adunat și mi-am zis că trebuie să fac față situației de criză, am fost ca un “lider” pentru ceilalți. Ne-au ordonat să ne așezăm pe jos, iar eu le-am spus celorlalți să ne ținem de mână, să formăm un lanț uman, pentru că eram îngrozită că în noaptea aceea că ar putea lua de lângă noi pe vreuna dintre fete.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar a doua zi tuturor li s-a permis să se întoarcă la camionul lor.

Meghan Markle, la un pas de sinucidere

În cadrul unui interviu oferit celebrei realizatoare Oprah Winfrey, Meghan Markle a făcut dezvăluiri șocante depre viața alături de familia regală britanică. Ducesa de Sussex a mărturisit că presiunea a fost atât de mare, încât s-a gândit că sinuciderea ar rezolva toate problemele.

Pur şi simplu nu mai voiam să fiu în viaţă. Şi acestea au fost gânduri constante, terifiante, reale şi foarte clare, Am spus că trebuie să merg undeva pentru a primi ajutor. Am spus că nu mă simţisem aşa niciodată. Mi s-a spus că nu pot, că nu ar fi bine pentru instituţie, a povestit ducesa de Sussex.

Sursă foto: Instagram