Din august 2012, Delia (40 de ani) este căsătorită cu Răzvan Munteanu (44 de ani). De-a lungul relației lor, artista a fost deseori întrebată dacă și când se vede devenind mamă.

Ce a răspuns Delia când a fost întrebată dacă își dorește copii

„Deja am foarte multe variante de răspuns și toate sunt de nedifuzat. Hai să mergem cu o variantă drăguță. Ne mai gândim și rămâne o portiță deschisă, în cazul în care vrem sau nu, dar ne mai gândim. Rămâne varianta: ne mai gândim!”, a declarat solista recent, pentru CANCAN.

„Mie mi-e frică puțin de lumea asta. Mi-e frică, gândindu-mă la mediul ăsta de familie. Mi-e teamă să mă gândesc că aș aduce un copil pe lume. Ok, da, nu văd o lume superbă, nu văd o lume ideală. Niciodată nu a fost. Nu-mi place în totalitate lumea în care trăim. Mi se pare că aduci un copil într-o lume tare nesigură. E nesigur totul, iar tu aduci un suflet nevinovat într-un mediu nesigur. Te gândești că, la un moment dat, pleacă și intră cumva, prin diferite portițe, în lumea asta despre care vorbesc”, mai spunea Delia anul trecut, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Solista are o soră mai mică, Oana, care este mama a doi copii, o fiică și un fiu, Jessica și Bogdan.

„Gena familiei a fost dusă mai departe. Și sunt și doi. Sunt topită după ei, dar am opțiunea să plec când vreau să plec. Mie mi se pare o doză de egoism și faptul că aduci un copil în lumea asta. Nu mi-ar plăcea în lumea în care trăim. Doar pentru plăcerea mea l-aș face. Să zică lumea: «Gata, bă, a făcut copil! A apărut copilul!». E o presiune… Deși sunt obișnuită să discut despre asta, în orice interviu sunt întrebată”, mai spunea într-un alt podcast.

„Sunt prea tânără și prea bătrână ca să am un copil. Pro ar fi că un copil îți dă un feeling bun, văd asta la Oana. Mă bucur de nepoții mei și îmi plac foarte mult, dar lumea în care trăim nu-mi place atât de mult. Dacă aș putea, aș lua cu lingurița doar partea frumoasă din viață și i-aș da-o copilului meu, dar știu că nu se poate. Mi s-ar părea că aduc o viață curată într-o lume care nu e așa. Cumva, aș crea încă o problemă Universului”, mai explica Delia în trecut, pentru Unica.

Cu ce se ocupă soțul Deliei, Răzvan Munteanu?

Primii bani, Răzvan Munteanu i-a câștigat vânzând produse cosmetice. Ulterior, bărbatul a devenit agent imobiliar, mai târziu investind într-un club din București, club în care el și Delia s-au cunoscut în anul 2010.

Răzvan este managerul Deliei, deține afaceri în domeniul imobiliar și HoReCa. Totodată, Răzvan este implicat activ în managementul casei de discuri Global Records, unde este semnată Delia, și este pasionat de domeniul criptomonedelor.

„Toate lucrurile pe care le-am făcut, businessurile, poate părea că nu au legătură. Firul roșu, elementul comun este că, dacă am știut să fac ceva, a fost pentru că am avut un produs foarte bun. Nu sunt neapărat un bun manager, vânzător sau organizator, dacă nu am un produs bun. Nu aș fi putut să fac asta dacă nu era Delia”, a declarat Răzvan în podcastul „La Mijloc”.

În august 2022, Delia și Răzvan vor aniversa 10 ani de căsnicie. „El e din alt material, e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule, el. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva”, mai povestea Delia în 2021, în podcastul „Aproximativ discuții”, găzduit de Gojira.

