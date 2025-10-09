De ce refuză Florin Dumitrescu să mai participe la ședințele cu părinții: „Mai bine nu mă cheamă pe mine”

Florin Dumitrescu are o familie superbă, o soție și mai frumoasă și două fetițe de care este foarte mândru. El a vorbit despre ce stil de parenting preferă, dar și despre provocările pe care le aduce viața de părinte. Celebrul chef a mărturisit că nu mai vrea să meargă la ședințele cu părinții, iar asta dintr-un motiv bine întemeiat.

Florin Dumitrescu, despre provocările de a fi părinte

Celebrul chef a vorbit despre provocările de a fi părinte și spune că sfaturile date de specialiști nu sunt valabile și nu ar trebui luate în seamă, dacă aceștia nu au copii. El și-a amintit un episod extrem de greu din viața de părinte.

”Aș vrea să primesc lecții de parenting de la oameni care au copii, aș vrea să primesc lecții despre cum să faci bani de la oameni care au bani, aș vrea să primesc lecții despre mâncare de la oameni care știu să gătească și să mănânce. Nu aș vrea să primesc lecții de parenting de la cineva care mă învață ce să fac doar pe baza unui studiu psihologic.

Eu știu foarte bine ce înseamnă să stai în dreapta când soția conduce, iar copiii plâng din parcarea hotelului până ajungem în fața casei, de la Constanța până la București, să plângă non-stop, să încerci toate modalitățile posibile să-i faci să se oprească, când au doi și patru ani.

Ce le faci? Ce poți să faci ca să le oprești după ce ai citit o lecție de parenting? Tu știi ce am făcut noi? N-a mers nici cu țipatul…La un moment dat, am mutat radio-ul pe muzică clasică și am început să cântăm, eu și Cristina, după opera respectivă, iar fetele…s-au șocat și s-au oprit pur și simplu din plâns.

E altceva să-ți urle copilul într-un magazin, că găsești totuși o metodă să-l oprești. Dar la volan ce faci? Ești legat cu centura de siguranță, la 130 de kilometri la oră, iar copilul urlă.

Arată-mi și mie un capitol despre asta într-o carte de parenting, iar eu o cumpăr. Iar dacă ne întrebați ce stil de parenting practicăm, spunem clar că pe cel cu bunătate, respect, dragoste…Noi acum suntem într-o situație fericită. Copiii noștri sunt supermișto.

Citește și: Florin Dumitrescu spune că această rețetă a copilăriei i se pare dezgustătoare: „Le urăsc. Ceva rău” / Exclusiv

Dacă mergem într-un loc cu ele, nu vor deranja pe nimeni niciodată. N-ai să le vezi pe fetele noastre la restaurant că aleargă prin toată cârciuma și fac scandal’, a declarat Florin Dumitrescu pentru viva.ro.

De ce nu participă la ședințele cu părinții

Florin Dumitrescu a vorbit și despre ședințele cu părinții, la care a renunțat să mai meargă. El spune că îl plictisesc și de aceea începe să vorbească pe lângă subiect, așa că mai mult deranjează și a decis să o lase pe soția lui să meargă.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit soția pe Florin Dumitrescu și care este secretul căsniciei lor de peste un deceniu: „Cristina chiar gătește bine” / Exclusiv

„Mai merg la ședințele cu părinții, doar că am observat că părinții nu mai sunt atenți dacă sunt eu prezent. În plus, pe mine mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea.

Și cumva îi pornesc pe mai mulți părinți să ia cuvântul și atunci mi-am propus să nu mai merg eu și să o las pe soția mea să participe singură. Dacă vor să aibă o ședință liniștită și eficientă, mai bine nu mă cheamă pe mine”, a spus Florin Dumitrescu.

Urmărește-ne pe Google News