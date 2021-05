Gabriela Prisăcariu (28 de ani) și Dani Oțil (40 de ani) vor deveni părinți anul acesta. Perechea s-a căsătorit pe 15 mai 2021 și va avea un fiu. Recent, Dani și Gabriela au mers la teatru alături de nașii lor, Roxana Ionescu (36 de ani) și soțul ei, Tinu Vidaicu (38 de ani).

Cinematografele, teatrele și restaurantele la interior au fost redeschise începând cu data de 3 mai. După ce a publicat mai multe imagini de la teatru în mediul online, urmăritorii au întrebat-o pe Gabriela dacă s-a vaccinat înainte de a rămâne însărcinată sau după.

De ce nu se vaccinează Gabriela Prisăcariu împotriva COVID-19

„Ieri am fost pentru prima dată la teatru după foarte mult timp și am primit multe mesaje în care sunt întrebată dacă m-am vaccinat înainte de a rămâne însărcinată sau de când sunt însărcinată, având în vedere că la teatru se poate merge doar dacă ești vaccinat.

Nu știam de această regulă, cel puțin la Teatrul Național nu ne-au cerut niciun vaccin, niciun test. Pur și simplu ne-am cumpărat biletele, la intrare ni s-a luat temperatura, am purtat măști, un scaun liber între noi și aia a fost.

Deci nu trebuie vaccin ca să mergi la teatru, cel puțin nu la Teatrul Național. Nu am apucat să mă vaccinez înainte de a rămâne însărcinată, iar acum doctorul nu îmi recomandă să mă vaccinez”, a spus Gabriela Prisăcariu în mediul online.

Vaccinul NU este, pentru moment, recomandat femeilor însărcinate. În Viena însă, din săptămâna a 13-a de sarcină, femeile gravide se pot vaccina. Riscul de a se infecta cu SARS-CoV-2 nu este mai mare la femeile însărcinate.

Citește și:

Ce salarii au Răzvan Simion și Dani Oțil, prezentatorii „Neața cu Răzvan și Dani”

Prima reacție a lui Răzvan Simion după ce Dani Oțil a anunțat că va deveni tată

De ce crede Dani Oțil că nu se va descurca după ce va deveni tată

Mai multe studii au semnalat însă că gravidele care se infectează dezvoltă cu mai mare frecvență complicații comparativ cu femeile din aceeași grupă de vârstă, dar care nu sunt însărcinate, relatează Digi 24.

„Eu și Dani ne doream foarte mult un copilaș și iată că gândurile ne-au fost ascultate. (…) Suntem fericiți și ne bucurăm de ceea ce ne este dat să trăim. Nu vă pot da detalii despre cum l-am anunțat pe Dani că vom avea un bebeluș, prefer să păstrăm pentru noi. Pot să vă spun că părinții noștri au fost copleșiți de vestea că îi vom face bunici. Își doreau mult”, a declarat Gabriela Prisăcariu în urmă cu ceva timp, pentru Click!.

Dani și Gabriela s-au logodit la începutul anului 2020. Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în 2020, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și amâne nunta până în mai 2021.

Ce interdicție are Gabriela Prisăcariu în timpul sarcinii

„Mă simt bine. În prima lună a fost un pic mai greu pentru că am avut stările de greață specifice, dar nu au fost atât de grave. Mănânc încontinuu, mi-e foame mereu și mănânc tot ce prind. Nu am pofte deloc, nu suntem în acel moment de trezit la 2 noaptea să îl trimit pe Dani după căpșuni, chiar este fericit din punctul ăsta de vedere.

Nutriționistul meu mi-a recomandat să mănânc tot ce îmi doresc. Nu am poftă de dulciuri, ceea ce e bine. M-am îngrășat două kilograme, însă greutatea pentru mine nu va fi o problemă în această perioadă. Am o singură interdicție cu care mi-a fost destul de greu să mă obișnuiesc. Nu am voie să fac sport!”, a mai dezvăluit Gabriela.

Foto: Instagram