Invitată în podcastul lui Cătălin Măruță (43 de ani), Acasă la Măruță, Oana Zăvoranu (47 de ani) a vorbit, printre multe altele, despre dorința ei de a deveni mamă. În 2016, Oana s-a căsătorit cu actualul ei partener de viață, Alex Ashraf.

La începutul anului acesta, Oana și Alex au spus că își doresc să devină părinți. „La el am găsit o căldură sufletească imensă, mă suportă, că-s greu de suportat. Am noroc că am un bărbat la fel ca mine.

Noi semănăm foarte mult, ne bucurăm foarte mult pentru orice, ca niște copii. Ne-am făcut un tatuaj amândoi. Cursul dragostei noastre nu ne va despărți niciodată”, spunea Oana Zăvoranu recent.

De ce nu a devenit Oana Zăvoranu mamă până acum

„Mă văd pe la un 70-80 de ani, o babă cool, operată, aș face un lifting până atunci. Mă văd mamă, dar mi-e frică de perioada de gravidenie, pentru că am văzut foarte multe gravide urâte. (…)

Nicoleta Luciu este unul dintre motivele pentru care mie mi-e frică de gravidenie, să ne înțelegem. Și-a revenit, dar eu am rămas pe retină cu imaginea aia. (…) Da, am fost însărcinată de 3 ori și am făcut întrerupere de sarcină pentru că n-am simțit.

A fost o dată sau de două ori înainte de relația cu Pepe și o dată în timpul relației cu el. Nu am simțit niciodată să fac pasul ăsta cu niciun bărbat care s-a aflat în momentul ăla, la vremea respectivă în viața mea.

Pentru o femeie, vorbesc din punctul de vedere al unei femei, contează foarte mult bărbatul cu care faci copilul. (…) Un copil este binevenit, dar dacă e făcut cu ăla sau cu aia care simți [că e persoana potrivită], de multe ori iubești copilul pentru că vezi în copil bărbatul pe care îl iubești”, a mărturisit Oana.

În continuarea podcastului, actrița a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu tatăl biologic, dar și cu cel vitreg. Oana este fiica biologică a lui Ioan Bănicioiu și fiica vitregă a lui Niculae Zăvoranu. Fiindcă Bănicioiu a fost arestat în anul 1984, pentru a fi protejată, Oana a primit numele tatălui vitreg, primul soț al Mărioarei, mama ei.

Printre multe altele, Oana a vorbit și despre fostul ei mariaj cu artistul Pepe (41 de ani). „Cum m-am îndrăgostit pe bune de Pepe, într-o zi am simțit că nu mai simt. Și nu m-am dus la primul notar, nici nu am început să bârfesc cu prietenele. Am considerat că este o chestie de moment, până când am simțit că ies din acea căsnicie, cu părere de rău.

El știe… Eu veneam pe la cinci-șase dimineața acasă, vreo două-trei luni. (…) Știu, a fost o tragedie națională, dar se poate întâmpla în viață. Nu e vina mea, nu e vina lui. La un moment dat s-a întrerupt firul”, a mai spus Oana Zăvoranu în podcastul Acasă la Măruță.

