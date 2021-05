De ce a dispărut Anca Neacșu, ex-A.S.I.A, din lumina reflectoarelor

De mai bine de un an, Anca Neacșu, fosta componentă a trupei A.S.I.A, a stat departe de lumina reflectoarelor.

Fosta cântăreață a vorbit recent despre pauza pe care a luat-o și despre motivul pentru care a ales să nu mai apară la TV o vreme.

Vedeta a aspus că pandemia de COVID-19 a făcut-o să fie mai precaută în ceea ce privește aparițiile publice televizate. În plus, artista s-a mutat într-o nouă locuință și a fost mai mereu ocupată cu amenajarea noii case.

„De un an n-am mai apărut la TV. Am vrut sa-i protejez pe ai mei, pe mama, pe frații mei. Nu am putut să mă mai duc la emisiuni deoarece m-am mutat, am avut de aranjatmobilă, mută bagaje, cutii. De câțiva ani îmi caut casă și în sfârșit mi-am găsit locul, sunt lângă ai mei, lângă frații mei, lângă mama”, a explicat Anca Neacșu, la Antena Stars.

Anca Neacșu și bărbatul care i-a schimbat viața

Anca Neacșu trăiește de mai bine de 10 ani o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, un bărbat de origine turcă, pe nume Serkan Yaman.

Artista mărturisea în urmă cu trei ani că după căsătorie, viața ei s-a schimbat complet.

„În acest moment viața mea este agitată, ca în ultimii 20 de ani, alerg mereu. Eu nu apuc să dorm noaptea. Seara sunt soție, mâncare, spălat, călcat, femeile trebuie să știe să facă aproximativ orice. Avem 10 ani de când suntem împreună, ne-am cunoscut în Turcia la o petrecere, s-a băgat în seamă cu mine, m-am lăsat greu așa în general, în viața. A urmat să ne scriem mesaje, e-mailuri, pentru că eram la distanță. A urmat un an de pauză, dar am reluat, a venit în România cu inelul. Eu nu eram de acord, nu m-am gândit. El era însurat, mi-a zis după vreo săptămână, are un copil. Omul chiar era nefericit. Eu îmi începusem cariera solo, eram bine. Când am primit eu telefonul că ea trimisese e-mailuri peste tot eu îmi căutam rochie de mireasă. Mi-am schimbat viața, mi-a fost greu, la început nu aveam pe nimeni în Turcia, iar când îmi făceam o prietenă ne mutam în oraș. Între timp am început să vorbesc, acum am cetățenie, sunt turcoaică. Am făcut sacrificii mari și când mă enervez îi spun, a meritat, dacă nu plecam în Turcia sigur Dumnezeu îmi dădea altceva. Eu sunt șefa în casă. Acum îmi doresc un copil, doi, vreau să-mi cumpăr casă”, spunea Anca Neacșu în cadrul emisiunii Răi Da’ Buni.

Foto – Facebook