Daniela Gyorfi (53 de ani) și-a pierdut ambii părinți. Mama cântăreței, Anica Diță, s-a stins din viață în septembrie 2013, răpusă de mai multe boli, printre care s-au numărat cancerul pulmonar și diabetul. Părinții solistei erau divorțați. În anul 2020, artista a aflat că tatăl ei, Ion Dionisie Gyorfi, se stinsese din viață în anul 2018. Daniela nu a fost informată de familie, ci printr-o scrisoare oficială primită acasă.

Daniela Gyorfi nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui ei. „Voi avea mereu o părere de rău”

După despărțirea de mama Danielei, Ion Gyorfi și-a refăcut viața, devenind tată pentru a doua oară. Așadar, solista mai are o soră, Alexandra, care nu-și dorește niciun fel de expunere publică. „Am reluat legătura cu sora mea, Alexandra, suntem într-o relație OK. Ea nu vrea să apară sub nici o formă în mass-media. E o tipă retrasă, la casa ei, o fată foarte deșteaptă, se vede că a stat cu tata. Nu neapărat că eu aș fi proastă…”, spunea artista în 2020, potrivit WOWbiz.

„Avem foarte multe lucruri în comun, sensibilitatea. Când o văd pe ea, imediat îmi aduc aminte de tata. Vorbim, ne vizităm când putem. Am înțeles anumite lucruri, pe altele nu, dar le las așa, să treacă. Eu, în afară de ea, nu mai am pe nimeni, rudă de sânge. Ea este fata tatălui meu”, a mai spus atunci.

„Eu am înțeles de ce s-a supărat tata, de ce a fost atât de supărat. S-au dus anumiți ziariști, au bătut în ușă, au făcut scandal. El era un tip foarte retras, nu i-a plăcut deloc că eu sunt cântăreață. La un moment dat, am primit acasă o chestie legală… nu știu exact ce era, că tatăl meu a murit acum doi ani de zile și… am rămas așa, fără aer…”, a continuat.

„Am stat puțin pe gânduri. Eu știam că este bolnav, spunându-i soției lui că, dacă se întâmplă ceva, vreodată, o rog din suflet să mă anunțe, să-l ajut cu ce pot. De la scrisoarea asta, nu neapărat că am făcut primul pas. (…) Am sunat-o pe sora mea, am vorbit, am plâns amândouă”, a încheiat.

„Voi avea mereu o părere de rău pentru că nu am fost prezentă la înmormântarea tatălui meu. Au vrut ceva foarte discret și familiar, așa că nu m-au chemat. Le era frică că vin și paparazzii după mine si nu voiau. Dar ei nu veneau, vin doar dacă îi chemi. (…) Până la urmă, tata a acceptat că eram în lumea asta, dar niciodată nu s-a mândrit. Nu era ca mama. Eu am avut un tată foarte deștept. Mă bucur că îl revăd prin sora mea, prin gesturi”, a declarat Daniela Gyorfi recent, la Antena Stars.

De 14 ani, solista formează un cuplu cu George Tal (52 de ani), cel care a cerut-o de soție de două ori. Perechea are împreună o fiică, Maria, în vârstă de 9 ani.

Foto: Instagram