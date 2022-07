Daniela Gyorfi, adevărul despre conflictul cu Carmen Harra după ce s-a spus că s-ar fi bătut cu ea pentru același bărbat

Daniela Gyorfy a făcut o serie de declarații neașteptate legate de un scandal mai vechi în care ar fi fost implicată în urmă cu circa 30 de ani. La începutul anilor ’90, se zvonea că artista ar fi avut o relație amoroasă cu realizatorul de televiziune și compozitorul Titus Andrei. Din acest motiv, între ea și fosta membră a trupei Trio Expres, Carmen Harra, ar fi izbucnit un conflict violent, între cele două iscându-se chiar o bătaie.

Invitată în emisiunea “40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D, Daniela Gyorfi a făcut lumină în acest caz si a spus că nu s-a bătut niciodată cu nimeni

În viața mea nu m-am bătut cu nimeni pentru niciun bărbat, pentru că nu sunt genul. Într-adevăr cu Gabriel am avut o relație pe care mi-am asumat-o. Restul nu m-a văzut nimeni cu nimeni, nu am spus niciodată în viața mea că am fost cu cineva.

Relațiile pe care mi le-am asumat au fost cele cu care am ieșit public. Cu Gabriel, a fost fotograful meu, ne-am cunoscut și s-a închegat o relație între noi. Am fost nu știu cât împreună, după care ne-am despărțit. Chestia asta cu bătăi… niciodată în viața mea – a explicat cântăreața.