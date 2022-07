Povestea primului scurtmetraj scris și regizat de Dana Rogoz

Dana Rogoz a dezvăluit pe rețelele de socializare povestea primului scurtmetraj scris și regizat chiar de ea. Actrița a mărturisit și de unde a luat banii pentru a produce filmul.

Dana Rogoz se pregătește să își facă debutul ca scenarist și regizor de film. Actrița în vârstă de 36 de ani a dezvăluit pe rețelele de socializare că este în drum spre Viscri, acolo unde vor avea loc filmările primului scurtmetraj produs de ea.

Citește și: S-au cunoscut la o înmormântare, dar nu asta e motivul pentru care le este judecată relația

Bărbatul care şi-a părăsit soţia pentru o refugiată ucraineană a demisionat ca să aibă grijă de ea, după ce aceasta a orbit parțial

Cum și-a ajutat Raluca Moianu fiica să treacă peste decesul tatălui

Ionica Adriana, poveste impresionantă de viață. Cum a ajuns dintr-un orfelinat din Cluj-Napoca pe scenele teatrelor din Londra

Acum vreun an jumate am scris un scenariu pentru un scurtmetraj. Ideea lui o purtam în minte de câteva luni bune și, la insistențele lui Radu, m-am apucat să o pun și pe hârtie. Mă rog, primul draft l-am scris de fapt pe telefon, în Notes, stând în autorulotă pe scaunul din dreapta, în drum spre Viscri.

Am scris scenariul cu tot cu replici, din prima clipă, adică foarte aproape de forma în care se va filma. Mă gândeam că dacă lui Radu îi va plăcea, îl va putea regiza el. Dar iar la insistențele lui, dar și ale lui Claudiu Mitcu (regizor și producător, cu care am mai lucrat până acum 2 scurtmetraje), am luat hotărârea de a regiza chiar eu.

„E scenariul tău, e viziunea ta. Am mare încredere în tine, Dana” mi-a spus Radu și mi-a dat aripi.

Așa am început pregătirea scurtmetrajului.