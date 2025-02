Dan Negru reacționează la apropierea dintre Donald Trump și Vladimir Putin: „Țicniți și de-o parte și de alta”. Ce spune despre Elon Musk

Dan Negru încurajează oamenii să caute echilibrul, după ce presa internațională a scris că președintele Statelor Unite Donald Trump s-a aliat cu președintele rus Vladimir Putin. În acest sens, prezentatorul de televiziune s-a dat exemplu pe el însuși și valorile sale.

Mesajul transmis de Dan Negru despre apropierea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

„Europa și Ucraina descoperă cât de puțin le pasă Statelor Unite ale Americii, după ce noul președinte se aliniază cu cel mai mare inamic al lor”, scrie Politico.

În contextul complet neașteptat al unei alianțe SUA – Rusia, după decenii în care aceste puteri au fost în conflict una cu cealaltă, Dan Negru (50 de ani) încurajează românii să încerce să caute echilibrul.

„Pfff… Sunt praf, nu mai înțeleg nimic din zilele astea. N-am crezut să apuc vremurile în care dacă ești SUA ești Rusia. Se ceartă ideile, se bat cap în cap convingerile. Țicniți și de-o parte și de alta. Dar exagerările aduc alte exagerări. De-asta e bun echilibrul când se caftesc ideile”, a scris prezentatorul de la Kanal D pe Facebook.

Citește și: Dan Negru, reacție controversată după ce Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenis: „Halep a fost o întâmplare”

„Mă dau pe mine exemplu.”

În continuarea aceleiași postări, Dan Negru a oferit mai multe exemple personale în care a fost criticat dur pentru opiniile sale.

„Mă dau pe mine exemplu, din țâcnelile trecute :

Când vorbeam despre credința mea religioasă, eram batjocorit, spunându-mi-se că Elon Musk ajunge pe Marte, iar eu mă închin la moaște. Musk era atunci modelul, acum e anti-modelul. Noi, fără echilibru…

Când am arătat o fotografie veche, făcută într-o iarnă caldă, în care eram îmbrăcat doar într-un pulover, m-au reclamat că pun la îndoială încălzirea globală. Noi, fără echilibru…

M-au reclamat și când m-am amuzat de românii care cereau o toaletă separată în școli pentru «copiii de gen neutru, nici bărbați, nici femei». Ai noștri, unii, cereau asta în țara cu cele mai multe «cășcători» în fundul curții din Europa. Noi, fără echilibru…

Un student la jurnalism, cu un defect de vorbire, m-a reclamat pentru discriminare după ce i-am sugerat să nu se apuce de radio-TV. Cică nu eram politically correct. «Lasă bâlbâitul să fie crainic de radio, nu te pune cu ăștia», mi-a spus atunci nevastă-mea. Ea urma să fie «părintele 2» al copiilor mei”, a mai scris prezentatorul în mediul online.

Citește și: „Eu nu mai pun «botu» la frică.” Ce spune Dan Negru despre Călin Georgescu și Crin Antonescu

Dan Negru nu se teme de război

Dan Negru este optimist în ceea ce privește viitorul țării noastre. Prezentatorul nu crede că războiul este iminent și încurajează oamenii să-și păstreze calmul și să nu se lase afectați de contextul politic actual.

„Mai știți țâcnelile de atunci? (râde) Exagerările alea aduc exagerările astea. Să ne căutăm echilibrul! Încă de acu’ 3000 de ani, Ecleziastul îl explica: «Dărâmarea își are vremea ei și zidirea își are vremea ei! Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui! Aruncarea cu pietre își are vremea ei și strângerea pietrelor își are vremea ei!»”, a încheiat prezentatorul de la Kanal D.

Citește și: Dan Negru și Radu Țibulcă, schimb dur de replici: „Prostul moare de grija altuia”. De la ce a pornit conflictul

Reacțiile românilor la postarea lui Dan Negru

„Îmi place că rămâneți optimist în orice situație și așa și trebuie! Război nu o să fie, doar smintiți și și smintiții au poate un rol, de a ne arată să nu facem ca ei!”, a comentat cineva în dreptul postării lui Dan Negru.

„Nici eu nu cred că o să fie război…”, a răspuns prezentatorul.

„Soroș pompează din ianuarie ’90 bani în România prin diverse metode ca să cumpere politicieni și ziariști. De ce credeți că a venit la câteva săptămâni de la Revoluția din ’89 într-o țară pârlită, care se afla la 10.000 km distanță de America? Preocuparea americanilor în România a fost să șpăguiască politicieni ca să cumpărăm armament și să dea țepe de miliarde companii precum Bechtel”, a fost un alt comentariu.

„Mereu au fost bogați ai planetei care au cumpărat influență.. Din toate timpurile”, a răspuns Dan Negru.

Foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News