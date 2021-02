Cum și-a surprins Julia Chelaru iubitul de Dragobete: „Aveam impresia că nu mă pricep, dar…”

Julia Chelaru este mai îndrăgostită și mai fericită ca niciodată.

Julia și iubitul său acutal, John, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și cu prilejul Dragobetelui au petrecut o seară romantică de neuitat.

Artista a mărturisit că i-a făcut lui John o surpriză romantică de excepție, care l-a impresionat.

„Vom fi și noi în rândul lumii, este o tradiție și vom face și noi ceva special, deși eu și John, de când ne cunoaștem, am fost romantici fără motiv! Nu a contat ziua sau vreun eveniment special că să fim romantici, este în funcție de stare și cred că am avut cele mai faine sau romantice zile neuitandu-ne pe datele din calendar. De Dragobete vom găti ceva special. El are acum un job zilnic, dacă lucrează de Dragobete, atunci seară o să-l aștept acasă cu o surpriză culinară. Înainte îmi gătea el mai mult, pentru că se pricepe, dar în ultimul timp am început și eu să gătesc. Aveam impresia că nu mă pricep la fel de bine ca și el, dar m-a și lăudat de multe ori, știam că am talent dar nu era o pasiune reală. Îmi plăcea să fac preparate lejere de pe net. De Dragobete vreau să îi fac niște spaghete cu somon afumat și sos de smântână. Cina va fi într-un ambient cu lumânări și muzică bună, cu dans. Noi mereu dansăm prin casă, pentru că așa cum am spus, nu trebuie să fie o zi specială, ca să fim romantici. Ne place foarte mult muzica italiană. John vorbește italiană și cu dialect și îmi mai traduce așa câteva piese. Așa suntem noi! Asta este dinamica relației noastre. Suntem și romantici, pasionali și normali, și cei mai buni prieteni, stăm la povești, nu ne plictisim niciodată!”, a povestit Julia, pentru ciao.ro.

Julia și John s-au cunoscut acum doi ani, imediat după ce artista a divorțat de fostul soț, Bogdan Jianu.

Cântăreața l-a prezentat deja pe John părinților ei de la Piatra-Neamț.

„John a intrat într-o mică afacere de gastronomie, pe care vrea să o pună pe picioare. A lansat proiectul şi este foarte implicat. Suntem bine, ne înţelegem bine. Nu ştiu cum va fi 2020, depinde de ce ne rezervă viitorul. Avem deja doi ani de când suntem împreună. Ne iubim şi suntem bine. E mișto, e Rac, la fel ca mine, e un tip de casă şi mă înţelege. El poate a ajuns deja acasă când eu sunt la un spectacol şi nu zice niciodată nimic. El înţelege perfect, nu facem comparaţii cu ce aveam înainte. Nu e din lumea asta a showbiz-ului, dar el a înţeles şi pentru mie e perfect”, spunea artista la momentul respectiv.

