Mesajul lui Bogdan Jianu pentru viitoarea soție, Cătălina Ponor

Cătălina Ponor și Bogdan Jianu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și se pregătesc să pășească spre altar. După o perioadă în care au preferat discreția, cei doi nu se mai ascund și chiar își fac declarații de dragoste în spațiul public. Bogdan Jianu, fostul soț al artistei Julia Chelaru, i-a transmis gimnastei o urare copleșitoare cu ocazia zilei sale de naștere:

„Thank you for loving me, for keeping us toghether. You are the heart and the soul of this family. Happy birthday! Love you!” (n.r. Îți mulțumesc că mă iubești, că ai grijă de relația aceasta. Ești inima și sufletul acestei familii. La mulți ani, te iubesc!), – a scris Bogdan Jianu pe Instagram.

Cătălina Ponor a anunţat că se va căsători cu Bogdan Jianu pe data de 8 august 2020, atunci acesta i-a oferit un superb inel de logodnă: „Astăzi am avut cea mai tare surpriză din viaţa mea. Am spus DA bărbatului cu care vreau să-mi petrec toată viaţa. Te iubesc, Bogdan Jianu!”, – a scris Cătălina Ponor atunci pe conturile de socializare.

Sursă foto: Instagram

