Lucia Bubulac, prima soție a lui Cătălin Crișan, a împlinit 61 de ani. Urarea emoționantă pe care Daria, fiica lor, i-a făcut-o pe Instagram: „Ești supereroul meu”

Lucia Bubulac, cea care i-a oferit doi copii artistului Cătălin Crișan, a împlinit 61 de ani pe 14 ianuarie. Cu această ocazie, fiica lor de 24 de ani, Daria Crișan, a scris câteva rânduri emoționante despre cea care i-a dat viață. Lucia și Cătălin mai au un fiu împreună, Raris Crișan, în vârstă de 21 de ani.

Lucia Bubulac, prima soție a lui Cătălin Crișan, a împlinit 61 de ani

Lucia Bubulac, de profesie medic de familie, a împlinit 61 de ani marți, 14 ianuarie. Cu această ocazie, fiica ei, Daria Crișan, a publicat pe Instagram o fotografie de colecție cu ea și cu mama ei. Alături de imagine, artista de 24 de ani a scris câteva rânduri emoționante despre cea care i-a dat viață.

„Mămica mea, tu ești supereroul meu. Cel mai frumos sentiment este acela de a ști că sunt parte din tine,

mulțumesc! Dacă aș putea încetini timpul, dacă aș putea rămâne în acest moment pentru totdeauna.

La mulți ani! Te iubesc!”, a scris Daria Crișan în mediul online.

Fotografia are sute de aprecieri și zeci de comentarii. „O mămică și o femeie excepțională, din toate punctele de vedere!”, a comentat una dintre prietenele Dariei, actrița, cântăreața și modelul Bianca Tabacu. „Ce poză superbă și cât de mult semănați!”, a mai scris cineva.

„Tare bine îi semeni! Felicitări pentru educația pe care ți-a oferit-o! Să te bucuri de ambii părinți cât mai mult timp posibil”, a fost un alt comentariu.

De ce nu s-a recăsătorit Lucia Bubulac după divorțul de Cătălin Crișan

În urmă cu un an, într-un interviu pentru Unica.ro, Lucia Bubulac a explicat de ce nu s-a recăsătorit după divorțul de Cătălin Crișan (56 de ani), din septembrie 2009.

„Cu sinceritate pot să spun că după divorț viața mea s-a schimbat radical din foarte multe puncte de vedere. Am plecat cu doi copii minori, pentru că asta a fost alegerea mea, însă fără să mă gândesc dacă va fi ușor sau greu. Dumnezeu m-a ajutat să descopăr că am putere să merg singură mai departe. A fost o provocare asumată, iar ce am realizat de atunci demonstrează că totul s-a întâmplat cu un scop.

Nevoia de a avea mai mulți bani pentru copiii mei m-a determinat să acționez pe mai multe direcții. Am lansat un album de autor în 2010, am realizat și prezentat două emisiuni TV medicale. În afară de activitatea de la cabinetul de medicină de familie am devenit asistent universitar la Universitatea de Medicină „Carol Davila” din București. Am făcut trei mastere și am scris două cărți.

Am știut întotdeauna ce vreau să fac sau unde vreau să ajung, însă nimic nu a fost calculat sau programat. Deci nu m-am recăsătorit pentru că nu mi-am dorit. Până acum, căsătoria nu a reprezentat o prioritate. Ce va fi va fi, iar dacă nu va fi, înseamnă că așa a fost să fie. Știu că Dumnezeu mă iubește și dacă până acum a considerat că trebuie să fiu singură, a știut el de ce. Pentru mine nu există șabloane iar iubirea are o infinitate de forme. Căsătoria nu e o garanție a fericirii iar uneori poate fi chiar o perpetuă tristețe în doi”, ne-a spus Lucia Bubulac.

Spre deosebire de Lucia, Cătălin Crișan s-a recăsătorit în anul 2011 cu Ioana Alina Cupșa, medic dermatolog, de care a divorțat însă doi ani mai târziu, în 2013. În prezent, cântărețul formează un cuplu cu o femeie pe nume Camelia.

