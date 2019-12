Cum și-a câștigat primii bani Cabral

Cabral Ibacka este căsătorit cu Andreea Ibacka și au împreună o fetiță, pe nume Namiko. Dacă acum se bucură de o carieră de succes, care-i poate asigura confortul financiar, nu la fel a stat situația și în trecutul său. Înainte de a ajunge celebru, Cabral a fost nevoit să lucreze din greu pentru a câștiga bani: „Am descărcat TIR-uri cu cârca atunci când am vrut să plec cu băieţii la mare, am lucrat la vulcanizare când am vrut să merg la munte, când mi-am dorit să mă îmbrac mai cu moţ m-am angajat paznic de noapte la anticariat. Am lucrat şi pe şantier, la casa lui Titi, un prieten de-al părinţilor mei”, – a mărturisit Cabral, cu sinceritatea-i caracteristică, pe blogul său.

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima oară în decembrie 2018. Soțul său, Cabral, mai are o fiică din căsnicia anterioară cu Luana Ibacka, pe nume Inoke.

Sursă foto: Arhivă

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro