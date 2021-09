Elena Ionescu și fostul ei soț, Dragoș Stanciu, au divorțat de comun acord în luna septembrie a anului 2019. Cuplul are împreună un fiu, Răzvan Andrei, în vârstă de trei ani. Invitată în platoul emisiunii „La Măruță”, Elena a vorbit despre relația dintre ea și Dragoș la 2 ani de la divorț.

Cum se înțeleg Elena Ionescu și Dragoș Stanciu la 2 ani de la divorț

„Dumnezeu îți arată că greutățile pe care ești menit să le trăiești practic te duc undeva, dar nu știi niciodată unde. Uite că Dumnezeu m-a dus într-o direcție în care m-am regăsit foarte mult. Am început să apreciez altfel viața după ce m-am întors de la Survivor. Vreau să-l protejez foarte mult pe Răzvănel și să nu-l dezamăgesc, pentru că despre asta este vorba”, a declarat Elena.

După despărțire, Dragoș s-a împăcat cu o fostă iubită. Elena a dezvăluit ce relație are cu fostul soț acum. „Păstrăm legătura. Întotdeauna amândoi greșesc (n.red. într-o relație). Îmi place să cred că, prin înțelepciune, realizezi asta și, măcar de dragul copilului și de dragul momentelor frumoase, ai respect pentru omul cu care ai fost. Din toate punctele de vedere, consider că am luat ce era mai mult din relația asta. Am rămas cu ce e mai bun. Trei ani de relație au fost și aproape un an de căsnicie”, mai spus.

„El nu a avut o amantă cât am fost împreună. (…) El a plecat și după s-au întâmplat lucrurile pe care lumea le-a văzut, dar el nu m-a înșelat cât a stat cu mine. Astăzi avem o relație frumoasă, civilizată. Vine, are grijă de Răzvănel. În weekend îl ia… Spre exemplu acum este cu el. Ne înțelegem foarte bine”, a continuat.

„Ne-am iertat reciproc, zic eu. Eu am ajuns la o maturitate frumoasă, constructivă. (…) Dintr-o dragoste frumoasă a ieșit un copil extrem de frumos. Îl iubesc. E tot ce putea să-mi dea Dumnezeu mai frumos”, a adăugat. Elena nu este, cel puțin pentru moment, pregătită să-și refacă viața pentru că nu vrea ca fiul ei să se atașeze de persoane care ar putea să dispară din viața lui.

„Încerc să-mi găsesc liniștea departe de ochii lumii acum. În momentul ăsta mi-e greu să mai trăiesc momentul de îndrăgosteală. Acum gândesc mult mai rațional și mă deranjează rațiunea asta. Pentru că, uneori, pui din start o etichetă unui om pe care poate nu o are. E rău să gândești prea mult uneori. Riști să rămâi singur. Eu sunt disponibilă, dornică, dar vreau totul sau nimic”, mai spunea Elena în august 2021, la Antena Stars.

„Cred că, dacă-ți găsești un om, trebuie să fie ca tine. Să fie muncitor ca tine. Îți dai seama din detaliile mici. Eu de mult timp suflu și în iaurt, de-aia sunt și singură, pentru că sunt atentă la detaliile mici care arată multe lucruri. Îmi place psihologia oamenilor. Un om fals se vede atunci când ție îți este puțin greu, iar el fix atunci are puțină treabă.

Când e frumos împărțim totul, dar când se ivește o problemă îl vezi că nu mai vine să te ajute, să stea lângă tine cu un sfat. Trebuie să fie un om care să te susțină moral, nu să stea lângă tine să aștepte să-ți treacă. Acesta este unul dintre detaliile care pentru mine contează. Arată-i că ți-e puțin greu, chiar și când nu-ți este, să vezi dacă e acolo, să vezi cum pune problema. Toți trecem prin asta, de aceea devenim mai maturi, mai atenți”, a încheiat.

Foto: Instagram