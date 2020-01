Cum arată sora Ralucăi Bădulescu și cu ce se ocupă

Raluca Bădulescu este una dintre cele mai urmărite vedete și atunci când apare, dincolo de faptul că are un talent nativ de a eclipsa totul în jurul ei, este imposibil să nu smulgă și un hohot de râs. Ei bine, iată că ceea ce mai puțin știm despre divă este faptul că aceasta are o soră care, deși-i seamănă leit, are o personalitate total diferită.