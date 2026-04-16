Fiica cea mică a lui Florin Dumitrescu s-a făcut mare. Mia a împlinit 11 ani și este leită tatăl ei. Ce mesaj i-a transmis Cristina

Chef Florin Dumitrescu are cu ce se mândri. Celebrul bucătar are o familie frumoasă alături de Cristina, cu care este căsătorit din 2014. Cei doi au împreună două fete: pe Ava, de 13 ani și pe Mia, care împlinește 11 ani. Fetița cea mică a crescut și seamănă leit cu tatăl ei.
Mia este o minune și știe asta. E carismatică și neobosit de vorbăreață, o furtună de energie și, în același timp, un ocean de sensibilitate. Cu ea am învățat din nou să văd partea frumoasă și amuzantă din orice. Râdem mult, mereu, pentru că — indiferent de situație — noi două găsim ceva care să ne amuze.
Dar la fel de ușor ne și emoționăm… și devenim, fără rușine, plângăcioasele familiei. E bună, e generoasă, dar și încăpățânată, mai ales dimineața, când lumea nu e chiar pe placul ei. Și poate tocmai toate astea o fac atât de a noastră, atât de unică.”, a scris Cristina.
„Voi fi mereu acolo pentru tine”
Soția lui Chef Dumitrescu și-a continuat mesajul emoționant și i-a explicat fiicei sale că va fi întotdeauna alături de ea pentru a o susține.
„A adus în viața noastră o bucurie atât de mare si un carusel de trăiri, emoții si vise. Iar eu mă simt în fiecare zi profund binecuvântată că sunt mama ei. La mulți ani, Mia mea mică – care, în curând, nu va mai fi chiar atât de mică…
Sunt atât de mândră de tine! Și voi fi mereu acolo – lângă tine, în spatele tău, uneori în urma ta – doar ca să-ți suflu în aripi și să te iubesc!”, a transmis Cristina, soția lui Chef Florin Dumitrescu.