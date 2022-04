Cu cine a fost înșelată Cristina Bâtlan de la „Imperiul leilor”

Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte “Musette” și jurată în emisiunea “Imperiul leilor”, de la Pro TV, a dezvăluit de curând că a divorțat de soțul ei, Roberto Bâtlan, după 26 de ani de căsnicie, pentru că acesta o înșela de ani buni. Afacerista a spus că a aflat târziu că soțul ei are o amantă și că i-a fost greu să accepte situația în care se afla.

Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam.

Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt, a mărturisit Cristina Bâtlan, în podcastul lui Cătălin Măruță.