După eliminarea de la Survivor România 2022, în emisiunea „La Măruță”, Laura Giurcanu a spus care a fost, de fapt, relația dintre Cătălin Zmărăndescu și Elena Chiriac. Luptătorul a fost eliminat înaintea modelului, iar Elena se află în continuare în competiție.

„Cătălin i-a zis lui CRBL să aibă grijă la șerpișorii mici înainte să plece acasă. S-a referit 100% la Elena, toată lumea știe. De ce? E complet deplasat. Eu știu exact ce s-a întâmplat. El s-a enervat degeaba. Elena a fost sprijin moral pentru Cătălin”, a explicat Laura Giurcanu.

„Elena este o persoană super independentă, puternică. Ea nu se plângea de nimic, de foame, de dor, de greu. Cătălin, în schimb, se plângea foarte des de dor de casă, de soție, de copii. Ne povestea foarte des. Povestea foarte mult despre familia lui, ceea ce e foarte ok, dar, la un moment dat, Elena a zis că nu mai poate. Că o încarcă, pentru că trebuia să se focuseze pe situația ei, pe drumul ei acolo, iar el lua încontinuu. Îi lua energia, timpul”, a continuat modelul.

„În ultima lui săptămână, Elena nu a mai petrecut timp cu el. Nu a fost vreo discuție, vreo ceartă. Cătălin m-a întrebat dacă are Elena ceva cu el și i-am zis că nu știu. Văzând că Elena s-a răcit, a zis că am avut eu o influență, dar Elena voia să se focuseze pe altceva. Eu doar am ascultat-o”, a mai spus.

Cătălin Zmărăndescu a acuzat-o pe Laura că i-a manipulat pe Elena și TJ.

„Cătălin a spus niște lucruri pe care eu, personal, real, nu le-am înțeles. Nu știu despre ce vorbea. Nu știu dacă merită, în punctul ăsta, să mai vorbesc cu el. Când a plecat era ok cu mine. A fost șocant să ajung acasă și să văd ce a spus”, a spus Laura, despre declarațiile lui Cătălin.

„Eu cu TJ, nicio treabă. Sunt perfect împăcată cu interacțiunile cu colegii. (…) Ultima mea conversație cu Cătălin a fost fix înainte de eliminarea lui. Mi-a spus să ne vedem vara asta la festivaluri, să ieșim, să ne vizităm familiile, de-asta a fost șocant pentru mine”, a încheiat.