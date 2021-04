Cu ce avere a rămas familia regretatei Gabi Luncă

Vineri, 2 martie 2021, a încetat din viață faimoasa interpretă de muzică lăutărească Gabi Luncă, la vârsta de 82 de ani. Artista a pierdut lupta cu COVID-19, boală pe care a luat-o chiar din familie, de la nepoții săi.

Decesul artistei a fost anunțat pe rețelele sociale, prin următorul mesaj, postat în dreptul unei fotografii cu Gabi Luncă și soțul ei, Ion Onoriu: „Dupa 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”

Fiica sa, Rebeca Onoriu, povestea în urmă cu câteva săptămâni că Gabi Luncă a ajuns în spital într-un stadiu avansat al bolii, iar, din păcate, starea sa s-a degradat rapid.

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90. S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni. S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturația i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbește. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câți ani ai și nici cine ești. Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini”, a mărturisit Rebeca Onoriu, în urmă cu două săptămâni.

Afacerile artistei Gabi Luncă vor rămâne familiei

După ce s-a retras din muzică, Gabi Luncă și familia au intrat în lumea afacerilor imobiliare, achiziționând mai multe terenuri în București, afaceri care s-au dovedit a fi foarte profitabile.

Una dintre investiții ar fi fost făcută în urmă cu zece ani și ar fi adus venituri de aproximativ 1.000.000 de euro pentru familie, potrivit wowbiz.ro. Fiul cântăreței, Emanuel Onoriu, este cel care s-a ocupat de aceste afaceri, pe care le-a și extins în ultimii ani în cartierul Dămăroaia. Emanuel Onoriu este cel care se va ocupa în continuare de business-ul cu imobile, lucru care îi nemulțumește pe cei care lociuesc în cartierul Dămăroaia din cauza deciziilor controversate pe care fiul regretatei artiste le ia.

„A pus mâna pe toată Dămăroaia, nu se mai opreşte, nu se uită că lasă lumea pe stradă şi face numai scandaluri. Acum vrea să demoleze iar un imobil, ca să ridice un bloc între alte două vile, şi lumea a strâns semnături împotrivă”, a declarat, pentru Libertatea, proprietara unei case de pe strada Izbiceni, Dămăroaia.

