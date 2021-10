Cristina Ștefan (29 de ani) a devenit mamă pentru a doua oară pe 3 septembrie 2021. Bebelușa „Cronicii Cârcotașilor” a dat naștere unei fetițe, Dominique Maria. Cristina și soțul ei, actorul Denis Ștefan (45 de ani), mai au împreună o fiică, Delia Maria, care va împlini 8 ani în noiembrie 2021.

Cristina Ștefan, despre lupta pentru a deveni din nou mamă: „M-am rugat mult… mulți ani”

Recent, pe Instagram, Cristina a vorbit despre provocările întâmpinate în ultimii 7 ani în care a încercat să rămână însărcinată cu al doilea copil. În dreptul a două fotografii surprinse când avea 8 săptămâni de sarcină, Cristina a scris: „Aflasem de puțin timp, îmi era atât de frică să nu pierd sarcina”.

„M-am rugat mult… mulți ani… Nu am știut că am Chlamydia în sânge, analiză pe care nu am făcut-o niciodată. Am avut perioade, în cei 8 ani după nașterea Deliei, când m-am simțit rău. De disperare, mă internam mereu, doar să aflu ce am. Niciun medic la care am fost (și au fost destui) nu mi-a recomandat să fac și analiza asta”, a continuat.

„Frustrarea era și mai mare, nu rămâneam însărcinată… un an, doi, trei… șapte!!! Până am ajuns la doctorul care a știut ce investigații să facem și, la câteva luni după tratamentul împotriva Chlamydiei, am rămas însărcinată. Așa a trebuit să fie! Sunt recunoscătoare, pentru tot! 🙏🏻♥️ Am decis să vă povestesc… Aveți grijă de sănătatea voastră! Nu există nu se poate sau nu poți! Ai încredere! 🤍”, a încheiat.

Tot de curând, Cristina a vorbit despre provocările întâmpinate după naștere. După ce i s-au cerut sfaturi referitoare la alăptare, Cristina a spus: „Nu prea am cum să vă sfătuiesc, pentru că diferă (n.red. în funcție de persoană). Trebuie foarte mult să-ți dorești să fii bine aici (n.red. mental), să înțelegi că nu este un proces ușor pentru toate mamele”.

„Le înțeleg perfect pe acele mame, nici pentru mine nu este ușor, nici acum, la a doua sarcină, când sunt mult, mult mai liniștită. Îmi doresc și fac tot posibilul, beau ceaiuri… am întrebat pediatrul ce aș putea să fac în plus pentru a fi totul cât mai ok”, a continuat.

„Ceaiurile m-au ajutat foarte mult, iar cu cât copilul este pus mai des la sân, cu atât lactația este mai productivă, deci faceți tot posibilul pentru bebeluș să fie alăptat. Strângeți din dinți, dacă aveți lapte, pentru că este foarte important”, a completat.

„Hrăniți-vă, beți multă apă, nu doar acum dacă alăptați, în general. Eu așa îmi iau energia, nu pot sta fără mâncare. Nu țin diete, iar micul dejun este masa principală la mine. Mănânc ce vreau, cât vreau, cum vreau, după care mesele de peste zi sunt mai micuțe, în fugă”, a mai spus.

Următoarea zi, Cristina a mai mărturisit la Insta Story: „Vă spun bună dimineața după o noapte foarte grea. E perioada cu puseuri de creștere. Adoarme foarte greu o dată la două, trei nopți. Mănâncă bine, dar e greu să adoarmă. Se agită, nu-i convine nimic, mai sunt și colicii pe deasupra. Acum sunt ok, am reușit să dorm de la 7:00 la 9:00 un somn bun și acum sunt cât de cât fresh”.

Denis și Cristina formează un cuplu din anul 2012. La scurt timp, perechea și-a oficializat relația într-o ceremonie intimă, câteva luni mai târziu, în noiembrie 2013, devenind părinții fiicei lor, Delia.

Foto: Instagram