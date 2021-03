Cristina Șișcanu, incident șocant la „Acces Direct”: „Mi-au făcut avansuri. M-am speriat, am rupt-o la fugă”

Întâmplarea de vineri, 19 martie, din platoul emisiunii „Acces Direct”, când Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie necunoscută, cu o cărămidă, a șocat vedetele de televiziune din România. Cristina Șișcanu, colega de breaslă a Mirelei Vaida, a povestit recent că a trecut și ea printr-un astfel de moment infiorător, pe vrema când lucra ca reporter la aceeași emisiune – „Acces Direct”.

Experiența nefericită a Cristinei Șișcanu s-a petrecut în 2009, când Madonna venise în București să concerteze. Se pare că oamenii din staff-ul “Reginei muzicii pop” au fost cei care i-au făcut probleme Cristinei Șișcanu care, la vremea respectivă, era reporter și se dusese să facă un reportaj cu o camera ascunsă cu bucătarii celebrei vedete.

„Îmi amintesc că am trecut printr-un moment de teamă pe vremea când eram reporter. Am luat o cameră ascunsă şi am mers să fac un reportaj cu bucătarii Madonnei, la vizita ei în România. Am mers la Parcul Izvor, acolo unde se făceau pregătirile pentru concert şi unde fusese instalată şi bucătăria pentru Madonna. Se spunea că artista mănâncă doar anumite lucruri şi a venit cu bucătarii ei. Apropo, tot la Acces Direct lucram pe vremea aceea. Cu camera ascunsă, am reuşit să intru în discuţie cu bucătarii, a fost foarte tare pentru că la început au fost foarte drăguţi, au început să-mi povestească ce meniu îi pregătesc Madonnei pentru ziua respectivă. Îi pregăteau homar, mi-au adus şi mie un homar. Eu eram însoţită de un coleg de la Acces Direct, tot un reporter, dar şi el era foarte fricos”, a povestit pentru OK! Magazine, Cristina Şişcanu.

Toate bune și frumoase până la un punct, când dintr-o dată, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată pentru Șișcanu și colegul ei:

„Au fost foarte drăguţi, dar apoi au început să se poarte destul de urât, colegului meu i-au cerut droguri, iar mie au început să-mi facă diverse avansuri. În acel moment m-am speriat şi am rupt-o la fugă, aveam maşina parcată destul de departe, am alergat de mama focului. Bucătarii nu au venit după noi, dar pe moment ne-a fost frică, pentru că deveniseră destul de insistenţi. Când i-au cerut colegului meu „droguri şi bere” şi mie au început să-mi facă avansuri, atunci chiar mi s-a făcut teamă”, a adăugat Cristina Şişcanu.

Mirela Vaida a fost atacată în direct, vineri, 19 martie, în timp ce prezenta subiectele zilei, de o femeie necunoscută, cu un pietroi. Din fericire, în urma incidentului nimeni nu a fost rănit, iar atacatoarea a fost imobilizată de polițiști.

„Sunt în stare de șoc, fac eforturi să nu cedez. După cum vedeți, ne-a fost spart platoul. Avem un pietroi care trebuia să fie în capul meu. Doamna a făcut firul atacului foarte bine. Ea era dezbrăcată complet. Au imoblizat-o colegii mei. Am chemat poliția. Am luat un calciu. Sunt în șoc, realmente. Dacă tot s-a creat acest context, n-am depus o plângere la politie, dar ar trebui s-o fac. Primesc mesaje de la o doamnă Șerban care îmi termite mesaje pe Facebook. A venit săgeată la mine și fix spre capul meu cu pietroiul. Norocul meu e totuși că nu m-a nimerit. Îmi este teamă”, a povestit Mirela Vaida plângând, imediat după nefericitul incident.

