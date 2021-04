Invitată în platoul emisiunii La Măruță, Cristina Joia, designer al echipei Visuri la Cheie, a vorbit despre afecțiunea dură cu care se luptă de 6 ani.

Cristina Joia se luptă de 6 ani cu o boală extrem de dură

„A fost această dorință a mea și a soțului meu de a deveni părinți. Au fost niște ani de zile în care am tot încercat. Devenisem un fel de cobai pentru clinici. Aproape că nu mai vedeam nimic altceva. Îmi doream cu atâta ardoare lucrul acesta încât începusem să nu-mi ascult corpul.

Semnele erau acolo. Începusem să am dureri în piept, nu puteam respira. (…) Nimeni nu a putut spune cu certitudine [care a fost cauza]. Diagnosticul pe care îl am, lăsând la o parte infertilitatea, este endometrioză toracică.

Nimeni în lume, nu numai în România, pentru că am fost și la Viena, nu știe cum apare boala asta. Partea proastă este că este și incurabilă. Nu au o soluție. Țesutul [din interiorul uterului] migrează pe organele vitale, plămâni, sunt paciente care au și pe creier, ochi…

Este ca un fel de cancer, doar că este benign. Se comportă ca un cancer. Cotropește organul, se fac foarte multe tumori, iar la un momente dat organul, respectiv plămânul [în cazul meu], nu mai poate respira. (…) Diafragma meu era plină de tumori, ciuruită.

Eu am făcut pneumotorax spontan, a fost diagnosticat greșit la prima operație. Am intrat în stop respirator. M-au operat de urgență. Nu le era clar ce am. După o săptămână și ceva de stat în spital, mi-au zis că sunt bine. (…)

După două-trei săptămâni de la externare, mi-au făcut un CT. Li se părea ciudat pentru că eu nu fumez, nu merg la sală, nu ridic greutăți, de obicei, pneumotorax fac oamenii implicați în accidente auto, pentru că o coastă le perforează plămânul.

Plămânul meu era perforat. (…) După CT, s-a constatat că plămânul are din nou găuri. Atunci am realizat că ceva nu era în regulă. Ei bănuiau că am cancer pulmonar. (…) La operația numărul doi mi s-a pus diagnosticul, la un alt spital”, a spus Cristina.

La scurt timp după a doua operație, a urmat a treia, pentru că medicii nu erau pregătiți cu o plasă care trebuia pusă pe plămân pentru ca pe acesta să nu se mai poată așeza tumoarea. „A fost cea mai grea operație”, a adăugat Cristina.

Plămânul afectat al designerului s-a recuperat în timp. „Nu e ca cel cu care m-am născut, dar funcționează. De 6 ani sunt dependentă de un tratament. Este hormonal. Nu se știe ce se întâmplă cu pacientele care iau tratamentul mai mult de 2 ani. Eu iau de 6 ani. Dar mă simt bine. N-am efecte secundare”, a continuat Cristina.

„Am făcut două fertilizări in vitro și patru inseminări artificiale care nu au reușit. Frustrarea mea este că niciunul dintre medici nu mi-a spus lucruri simple, riscurile”, a mai spus Cristina.

Cristina și soțul ei au adoptat

„Marele meu regret este că nu am adoptat mai devreme. Am pierdut ani de zile. Andrei a împlinit cu noi 3 ani. Când l-am cunoscut avea 2 ani și ceva. Ne tot duceam, îl vizitam, și după mai puțin de un an am reușit să-l aducem în București”, a mai spus Cristina.

