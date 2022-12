Cristina Bălan a anunțat când va naște al treilea copil: „O așteptăm cu mare drag”

Cristina Bălan, fosta câștigătoare de la Vocea României, a anunțat când o va naște pe fetița ei. Cântăreța este extrem de fericită și așteaptă cu nerăbdare sosirea pe lume a Nadeei Sofia.

Fosta concurentă a emisiunii de la PRO TV a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a vorbit despre cum a evoluat sarcina ei și perioada în care va aduce pe lume cel de-al treilea copil.

Cristina Bălan va naște în luna ianuarie: „Poate fi oricând”

Cristina Bălan (41 de ani) este însărcinată în al treilea trimestru, iar în prima lună a anului 2023 va aduce pe lume o fetiță. Cântăreața mai are doi copii, băieți gemeni, Toma și Matei, în vârstă de 6 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Îi place muzica, reacționează foarte, foarte rapid când încep să cânt ori la pian, ori și pian și voce. Este „fiartă pe muzică”. O așteptăm cu mare drag. în ianuarie ar fi termenul, să vedem acum cum se va hotărî ea. Poate să fie oricând și în noaptea de Revelion.”, a spus Cristina Bălan în emisiunea de la PRO TV.

Cum a decurs cea de-a doua sarcină pentru cântăreță

Viitoarea mămică spune că sarcina a fost una ușoară, fetița ce urmează să vină pe lume a fost extrem de liniștită. Cristina Bălan dezvăluie că a făcut și ultimele analize și că totul este în regulă, iar fetița se va naște perfect sănătoasă.

„E vioaie, foarte vioaie. A fost pe toată perioada sarcinii o fetiță foarte cuminte. A fost foarte ușor de dus sarcina aceasta. Acum m-am mai îngreunat, este adevărat, dar este normal în trimestrul al treilea, când ești atât de aproape de termen.

Tocmai ce am efectuat morfofetala de trimestrul al treilea, pentru că după cum am spus, la prima sarcină am avut niște surprize și atunci acum suflu și în iaurt. Totul a iești foarte bine, adică totul în parametrii, crește și este foarte activă”, a povestit fosta concurentă de la Vocea României.

Citește și: Ce i-au spus medicii Cristinei Bălan despre starea de sănătate a fetiței pe care o poartă în pântec. Gemenii artistei s-au născut cu Sindromul Down

Ce nume va purta fetița Cristinei Bălan

Cristina și soțul ei au ales deja un nume pentru fetița lor care va veni pe lume peste trei luni – Nadeea Sofia. Numele, spune Gabriel Bălan, a fost inventat chiar de gemenii Toma și Matei, deoarece ei nu pot pronunța corect cuvântul “Andreea”, care este numele nașei fetiței, și spun “Nedeea”.

„A rămas (n.r numele). Se și potrivește. Sunt două nume cu semnificație, date de băieții noștri care o iubesc foarte tare pe sora lor. Mă pupă pe burtă de fiecare dată când mă văd. Sunt foarte curioasă cum o vor privi când o vor vedea pentru prima dată.”, a spus Cristina Bălan.

Citește și : Cristina Bălan: „Am fost acuzată că am născut copii defecți. Și că am împovărat societatea!”

Sursă fotografii: Facebook/ Captură Video PRO TV