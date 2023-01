Cele nouă echipe de la America Express au trecut prin clipe emoționante pe Drumul Aurului, de Ziua Morților (Dia de los Muertos).

O parte din concurenți au făcut mărturisiri impresionante, în momentul în care au primit de la Irina Fodor fotografii cu persoanele dragi, care au decedat.

Cătălin Bordea, despre momentul în care a fost abandonat de tatăl lui

În timp ce majoritatea concurenților nu și-au putut stăpâni lacrimile amintindu-și de persoanele dragi care au plecat de pe această lume, Cătălin Bordea a povestit despre momentul în care tatăl lui l-a abandonat, lăsându-l singur pe stradă.

„Tata a plecat când aveam doi ani. Iar mama era prea mică, m-a făcut la 16 ani. Practic, la mine părinții au dispărut din momentul în care eu am apărut”, a povestit Cătălin.

„Nu am știut niciodată ce înseamnă să ai tată. M-am născut deja fisurat. Tata mergea cu autobuzul și m-a lăsat acolo. A plecat și n-a mai apărut niciodată”, a continuat el.

La rândul său, Puya a dezvăluit regretul pe care îl are în legătură cu pierderea fratelui său, în urmă cu zece ani, și cum l-a schimbat această dramă.

„Fratele meu a murit mult prea devreme. Chiar în ziua când s-a întâmplat m-a sunat și eu n-am putut să răspund la telefon, pentru că eram la concert. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Am învățat să mă mulțumesc cu ceea ce am, nu să mă gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. E important să te concentrezi asupra celor pe care îi ai lângă tine și să nu mai faci aceleași greșeli”, a spus artistul.

Concurenții America Express, cu ochii în lacrimi

Ceilalți concurenți America Express nu și-au putut stăpâni lacrimile, atunci când și-au amintit de persoanele dragi pe care le-au pierdut.

„M-a năpădit un val puternic de emoție. Eu am lăsat în urmă Mexicul, familia de aici și toți prietenii și timpul a trecut foarte repede. Iar acum mi-am amintit de mama și îmi e foarte dor de ea. Am lăsat-o în urmă în Mexic… Venea în București să mă vadă o dată pe an. Până nu a mai venit, pentru că a avut un accident. Și din când în când revine sentimentul de vinovăție că nu am fost lângă ea când s-a întâmplat!”, a mărturisit Joaquin Bonilla.

Și Larisa Iordache a vorbit despre cel mai greu moment din viața sa – pierderea mamei în anul 2021.

”Mama mi-a arătat de fiecare dată cât de multă putere poate exista pe lumea asta într-o ființă umană. Ea a fost exemplul și sprijinul meu”, a declarat gimnasta, printre lacrimi.

Andreea Antonescu nu și-a putut stăpâni lacrimile vorbind despre tatăl său, cel care a fost managerul André și care s-a stins din viață când trupa era în plină glorie.

„Faptul că eu eram certată cu el în momentul în care a plecat dintre noi – acesta este lucrul pe care-l regret cel mai tare. Atunci am învățat să spun oricui care contează în viața mea cât de mult reprezintă pentru mine. De multe ori m-am oprit, când eram singură, și-am privit în sus, gândindu-mă: Oare el e mândru, acolo unde e?”, a afirmat Andreea.

Sursă foto: PR