Cleopatra Stratan (19 ani) și Edward Sanda (24 de ani) s-au căsătorit în august 2021. Cununia civilă a avut loc pe 14 august, în București, iar cea religioasă pe 22, la Chișinău. Perechea s-a logodit pe 6 octombrie 2020, în ziua în care solista a împlinit 18 ani.

Cleopatra Stratan, mesaj pentru cei care au criticat decizia ei de a se căsători la doar 19 ani

Multe persoane au judecat „graba” cuplului de a se căsători la vârste atât de fragede. Recent, în mediul online, artista a oferit o replică celor care au criticat decizia ei de a se căsători la doar 19 ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

„Cică suntem «cel mai grăbit cuplu». 🤪 Poate așa se vede din exterior, dar, de fapt, povestea noastră are rădăcini mult mai adânci și bine închegate! ❤️”, a scris Cleopatra Stratan pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu ea și Edward.

În toamna anului 2021, în emisiunea „La Măruță”, Edward și Cleopatra au dezvăluit că solista și-a păstrat numele de familie după nuntă. „Doar Cleopatra Stratan (n.red.: este numele din buletin). Mi-am păstrat numele”, a spus Cleopatra. „Am vrut să îl iau eu pe al ei, dar nu m-a lăsat”, a glumit Edward. „Fiecare cu numele lui. Am zis că dacă suntem amândoi artiști… oricum pe YouTube și la concerte sau în presă, lumea s-a obișnuit ca ea să apară așa și n-avea sens”, a completat solistul.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Pavel Stratan, despre mariajul fiicei sale: „Întotdeauna am avut încredere în Cleopatra”

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au căsătorit! Primele imagini cu verighetele perechii

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, ipostaze tandre în piscină

Cum s-au cunoscut Cleopatra Stratan și Edward Sanda

„Pe 1 iunie 2014 am avut un concert la Caracal, organizat de primăria orașului, la care am cântat cu tata, live. Înainte de a intra pe scenă, stând în culise, aud un băiat cântând piesele lui Smiley, gândindu-mă că e chiar el acolo. Ce să vezi că, acel «Smiley» era bărbatul vieții mele — Edward Sanda, care atunci avea 16 ani, iar eu 11. Mișto, nu? După concert, am făcut și o poză împreună”, a povestit Cleopatra Stratan în urmă cu ceva timp.

Perechea s-a reîntâlnit în februarie 2018, într-un studio din București. Cleopatra a cucerit inimile românilor la vârsta de doar 3 ani, cu piesa „Ghiță”. În iunie 2018, după o lungă pauză în care s-a dedicat școlii, artista a revenit în atenția publicului cu melodia „Te las cu inima”.

Soliștii intră în domeniul afacerilor

„Vrem să spunem, dar să nu dăm foarte multe detalii”, a declarat Cleopatra, în emisiunea „La Măruță”. „Este primul nostru proiect, prima noastră afacere, să zic așa, care o să ia naștere după sărbători, în primăvara anului viitor”, a continuat Edward.

„Preconizăm că va apărea în primăvară sau poate chiar mai repede. Haine, vrem să facem colecția noastră de haine. Marca noastră, la care lucrăm deja. De-asta vrem să anunțăm publicul, să-i pregătim, cumva, pentru ce vrem să facem. Sperăm să se regăsească mulți tineri și nu doar, facem pentru orice vârstă. Sperăm să se regăsească și să vrea să poarte stilul nostru, pe care urmează să-l lansăm”, a mai spus Cleopatra.

Foto: Instagram