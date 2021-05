Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău vor să se împace

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au hotărât, de dragul copiilor, să pună capăt scandalurilor și să-și refacă relația de prietenie.

După ce în ultimele luni, cei doi au fost într-un conflict constant și și-au aruncat unul altuia, în public, fel de fel de acuze. Artista a spus de curând, în cadrul unui interviu, la Antena Stars, că între ea și Gabi Bădălău, lucrurile au început să se liniștească. Mai mult, Claudia s-a declarat dispusă să colaboree cu fostul soț pentru a-și crește copiii într-un mediu propice.

„Am reușit să îi convingem pe copii să meargă la Bolintin pentru că trebuie să aibă contact cu toată lumea. S-au întors ok, foarte bine, și-au reluat activitățile de aici. Eu nu pun întrebări, dacă vor îmi spună ei, spun. Nu prea sunt eu de acord cu niște lucruri de acolo, dar poate vom rezolva problemele. În iunie pe 13 iunie. 13 mi-a purtat întotdeauna noroc, nu m-a deranjat niciodată și nu m-a supărat. Trebuie să fie bine, pentru că lucrurile se mai așază ușor, ușor. Vreau să divorțez. Mi se pare că deja suntem de mult timp în situația asta și este cazul să divorțăm pentru că este oarecum rușinos. Fiecare are un drum, poate celălalt vrea să își facă viața și noi stăm într-o căsnicie. Nu e corect. Mai sunt puține termene, foarte puține. Asta depinde și de noi”, a explicat artista.

Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu luptă de aproape doi ani în instanță pentru custodia fiilor lor, Gabriel și Nicolas. Cuplul s-a despărțit în vara anului 2019, iar momentan, băieții celor doi locuiesc în Agigea, alături de mama și de bunica lor, mama Claudiei.

Claudia Pătrășcanu: „Vreau să lupt pentru drepturile copiilor mei”

În urmă cu câteva săptămâni, Claudia spunea că este decisă să facă orice pentru a-și proteja copiii.

„Eu sunt o mamă disperată și vreau să lupt pentru drepturile copiilor mei. De ce să stea copii mei lângă el și familia lui? Eu unde sunt, am murit? O fi el Gabi Bădălău, dar eu sunt Claudia Pătrășcanu, mama copiilor mei. Nu știu unde vrea să ajungă. Divorțul nu mi l-a dat, amenințările le face. Îmi pun copiii în pericol venind public să spun toate aceste lucruri. Nu contează câtă lume crede în povestea mea. Nu vreau mila nimănui, nici ajutorul financiar al nimănui, nici să văd oameni care-și dau cu părerea când nimeni nu știe ce am trăit eu în toți acești ani de căsnicie. Atâta timp cât am două picioare, două mâini, coloană vertebrală, demnitate și iubire necondiționată pentru copiii mei, pot face orice singură pentru ei, exact cum am făcut și până acum”, menționa artista, acum două luni.

Foto – Facebook