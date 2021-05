Madonna, dezvăluiri depre relația cu Michael Jackson: „Eu am iniţiat totul, el era un pic timid!”

La sfârșitul anilor ’80, în presa internațională apăruseră zvonuri conform cărora doi dintre cei mai mari artiști ai industriei muzicale, Madonna și Michael Jackson, s-ar fi cuplat.

Cei doi se aflau atunci în plină glorie profesională, dar nu au vorbit niciodată, în mod oficial, despre presupusa relație dintre ei. Cu toate aceastea, în acea periadă Regele și Regina muzicii pop apăreau adeseaîmpreună la evenimente și petreceri.

La aproximativ 25 de ani după apariția primleor fotografii cu ei doi în spațiul public, Madonna destăinuit, în cadrul unui interviu acordat lui James Corden, detalii interesante legate de relația ei cu Michael Jackson.

Artista spunea atunci s-a sărutat cu Michel, iar inițiativa a fost a ei, artistul fiind mai timid din fire.

„Da, ne-am sărutat cu limba. Dacă vrei să afli adevărul, eu am iniţiat totul, deoarece el era un pic timid. Totuşi, mi-a fost complice, a fost dispus. L-am făcut să se relaxeze cu un pahar de Chardonnay şi a făcut minuni”, a spus Madonna în anul 2016.

Madonna și-a făcut primul tatuaj la 62 de ani

Cu toate că are o vârstă la care multe vedete aleg să se retragă din lumina reflectoarelor, Madonna continua șocheze publicul cu fel de fel de lucruri mai mult sau mai puțin controversate.

La sfârșitul anului 2020, cântăreața și-a făcut primul ei tatuaj. Artista și-a tatuat pe încheietura mâinii stângi literele „L R D M S E”, inițialele numelor copiilor ei. Madonna este mama a șase copii: doi biologici, o fiică și un fiu, Lourdes „Lola” Maria Ciccone Leon (24 de ani) și Rocco Ritchie (20 ani), iar ceilalți patru adoptați din Malawi – David Banda (15 ani), Chifundo „Mercy” James (14 ani) și gemenele Esther și Stella Mwale (8 ani).

„Inked for The Very First Time / Tatuată pentru prima dată”, a scris Madonna în descrierea postării unei fotografii cu tatuajul în mediul online, făcând referire la hitul pe care l-a lansat în anul 1984, „Like a virgin / Touched for the very first time”.

Foto -Facebook