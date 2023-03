Cine este soțul cântăreței Matilda Pascal Cojocărița: „Viața mea s-a schimbat cu totul de când l-am cunoscut”

Matilda Pascal Cojocărița (64 de ani) și soțul ei, violonistul Ștefan Cigu (73 de ani), trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproape trei decenii.

Matilda Pascal Cojocărița l-a cunoscut pe Ștefan Cigu, un violinist de excepție și o personalitate marcantă a folclorului românesc, pe când era căsătorită cu un alt bărbat. Artista s-a măritat prima oară în 1980, la un an după ce a câștigat locul 1 al primului concurs de frumusețe feminine din România. Un an mai târziu, l-a adus pe lume pe singurul ei fiu, Alin Pascal.

Cum s-au cunoscut Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu

Cântăreața a trecut printr-o experiență neplăcută în timpul primului mariaj, deoarece soțul îi spunea mereu că lumea o place și complimentează doar pentru frumusețe și doar ca să profite de ea.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 8)

“Niciodată nu m-a încurajat în carieră. Știa el bine că, dacă mă face să-mi pierd încrederea în mine, voi fi legată de el cu lanțuri pe vecie” – dezvăluia Matilda Pascal Cojocărița acum câțiva ani.

Muzica populară i-a adus pe Ștefan Cigu și pe Matilda Pascal Cojocărița împreună, ei întâlnindu-se în timpul unor spectacole.

Ștefan avea și el doi copii din fosta relație, o fată, Lavinia și un băiat, Horațiu.

Ștefan Cigu: „Dumnezeu mi-a scos-o în cale!”

“Am avut în partea a doua a vieții exact ce mi-am dorit. Eu nu mi-am dorit nimic în lumea aceasta, decât dragoste, iubire, tandrețe. Prin cântec l-am cunoscut, la scenă chiar. Eram foarte tineri. Am făcut foarte multe turnee împreună. Ne-am cunoscut foarte bine ca și caractere. Ne ajutam în ceea ce priveau situațiile noastre. Am stat un an de zile așa. Am muncit împreună. Venea la mine cu flori. Era totul perfect. Am fost foarte apropiați, ca o familie. Iar viața a făcut să fim împreună” – declara Matilda Pascal Cojocărița, la Antena 1.

“Dumnezeu mi-a scos-o în cale, am văzut că ne potrivim. Aveam 37 de ani și ea 28, 29, tinerei. De la început mi-am zis – Doamna aceasta e pentru mine! Ne-am văzut de treabă și am știut ce facem. Dacă nu e dragoste, nu merge, oricât ai juca teatru.

Aveam atunci băiețelul de 5 ani și fata de 14 ani. Și Matilda avea un băiat de 10 ani.” – a spus, la rândul său Ștefan Cigu.

Matilda Pascal Cojocărița: „Viața mea s-a schimbat cu totul de când l-am cunoscut pe Fane”

Matilda Pascal Cojocărița a fost pe loc atrasă de șarmul lui Ștefan și de felul în care se purta cu ea.

„Când ne întâlneam în țară la diverse concerte, Ștefan sau Fane, cum îi spunem noi, mă privea cu o unda de admirație, de mă făcea să simt că sunt puternică, frumoasă și talentată. Mai târziu, m-am dus la bărbatul care mă iubea și mă ocrotea! Când Fane mi-a deschis ușa casei lui, am știut, în sfârșit, că frumusețea nu-mi mai aduce necazuri.

Am fost atât de nefericită în timpul primei casnicii, încât nu mai credeam că există dragoste și oameni fericiți. Nu credeam că mi se vă întâmpla să dau peste un bărbat care să mă iubească, să mă facă să mă îndrăgostesc din nou. Viață mea s-a schimbat cu totul de când l-am întâlnit pe Fane”, a povestit Matilda Pascal Cojocărița în trecut.

De 29 de ani, Matilda Pascal Cojocărița și Ștefan Cigu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din lumea muzicii populare. Cei trei copii ai lor le-au călcat pe urme și au urmat tot cariere muzicale.

“Cel mai important este respectul. Pentru că dragostea se disipează la un moment dat. Dar dacă are o bază sănătoasă rezistă în timp fără să îți dai seama că, de fapt, este dragoste. Dacă aceasta este o temelie foarte sănătoasă, indiferent ce se întâmplă într-un cuplu, binele primează” – a mai spus Matilda Pascal Cojocărița.

Foto – Facebook