Marcela Fota, marcată de moartea fratelui. „Mi-au spus: Din cauza ta s-a sinucis!”

Marcela Fota este astăzi una dintre cele mai îndrăgite interprete de muzică populară și aduce bucurie în inimile multor români care-i ascultă piesele. Dar viața artistei a fost presărată cu drame de neimaginat, pe care nu le poate uita nici astăzi.

Unul dintre momentele cumplite din existența ei a fost când și-a pierdut fratele, pe Viorel. Bărbatul și-a pus capăt zilelor, iar artista a fost complet devastată când a aflat.

Marcela Fota, despre sinuciderea fratelui: „Am zis că nu este posibil!”

„Sora mea, Mariana Ionescu Căpitănescu, m-a anunțat că a murit Viorel. Prima mea reacție a fost, cine e Viorel?! Apoi am realizat că este vorba despre fratele meu. Am zis că nu este posibil. Au urmat trei zile groaznice. Mergeam efectiv pe străzi și urlam. Am încercat să găsesc bilet de avion să vin acasă, dar nu am reușit. Trei zile am stat pe un scaun în fata ușii și, efectiv, țipam.” – a povestit artista, pentru Star Popular.

Tragedia s-a petrecut în urmă cu mai bine de 15 ani, dar pentru Marcela durerea și șocul au rămas la fel de intense. Artista nu-și poate nici acum explica de ce a ales Viorel să recurgă la un asemenea gest extrem. Bărbatul avea doi copii, iar la momentul respectiv, mama lui și a cântăreței era bolnavă de inimă.

„Nu s-a gândit absolut deloc la noi!”

„Am fost supărată pe el și încă sunt, pentru că el și-a luat viață. Avea doi copii acasă, o mama bolnavă de inimă, avea o soră singură în străinătate. Nimic nu-i dădea dreptul, indiferent de motivul lui. Nu s-a gândit absolut deloc la noi, mama a rămas cu probleme foarte grave după aceasta întâmplare. Pur și simplu, am considerat că nu i-a pasat.” – a adăugat artista.

Înainte de tragedie, Marcela Fota și-a ajutat fratele cu toți banii câștigați în SUA, pentru ca el să-și poată deschide o firmă de construcții. Familia fratelui Marcelei i-ar fi reproșat că Viorel s-a sinucis pentru că nu avea să-i returneze banii artistei.

„Mi-au spus: din cauza ta s-a sinucis!”

„M-am bucurat că i-am dat aceasta posibilitate de a face și altceva decât a munci pentru alții. În urma acestei întâmplări, mi-am auzit și reproșuri din partea familiei soției lui. Mi-au spus: din cauza ta s-a sinucis pentru că, tu, urma să vii în Romania și trebuia să-ți dea niște bani, pe care, el, nu-i avea. A fost o perioadă foarte grea pentru mine, nu sufeream doar după pierderea lui, sufeream și din cauza acuzațiilor lor. Și eu știam că nu erau adevărate. Eu am vrut să-l ajut, în niciun caz să-l împing spre ceea ce m-au învinovățit ei.”, a continuat Marcela Fota.

Toată familia Marcelei a avut dificultăți în a trece peste decesul lui Viorel. Mama lor a făcut o criză epileptică când a participat la un eveniment de familie și a conștientizat lipsa fiului.

„Mă arde dorul de fratele meu, aș fi vrut să nu se întâmple așa, aș fi vrut să se bucure de toate reușitele noastre. Eu consider că familia e cea mai mare realizare. Mama mea a mai trecut printr-un șoc la nunta fratelui nostru cel mic pentru că ne-a văzut pe toți strânși, mai puțin pe Viorel. Atunci, mama a avut o criza epileptica, a fost foarte urat, a depășit greu momentul.”- a mai relatat cântăreața.

Foto – Facebook