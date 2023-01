Cine este Cătălin Bordea de la America Express 2023. Comediantul și soția sa, Livia, au avut o nuntă atipică

Cătălin Bordea de la America Express 2023 a pornit pe Drumul Aurului alături de Nelu Cortea, prietenul și colegul lui de scenă. Cei doi comedianți străbat, împreună cu celelalte opt echipe, Mexic, Guatemala și Columbia.

Cătălin Bordea de la America Express 2023 și Nelu Cortea formează una dintre cele nouă echipe care s-au aventurat pe Drumul Aurului, ce traversează Mexic, Guatemala și Columbia. Una dintre cele mai mari provocări pentru concurenți este să trăiască cu doar 1 euro pe zi, să își caute singuri cazare și transport. În plus, vor trebui să facă rost și de mâncare. Pe lângă aceste reguli, vedetele și însoțitorii lor vor fi nevoiți să facă față unor misiuni ce le vor testa limitele.

Cine este Cătălin Bordea de la America Express 2023

Pe traseul de peste 7000 de kilometri vor merge și echipele formate din Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Scărlătescu și iubita lui, Doina Teodoru, Puya și soția lui, Melinda. Vor mai participa Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și Joaquin Bonilla, Pufeh și Bruja, Jean Gavril și fratele lui Dinu. Ceilalți concurenți sunt gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

Cătălin Bordea de la America Express 2023, în vârstă de 37 de ani, este unul dintre cei mai apreciați actori de stand-up comedy din România. Acesta a devenit cunoscut publicului și prin prisma faptului că a fost coprezentator la „Un show păcătos”, apoi „Xtra Night Show”, alături de Dan Capatos. A jucat și în producții românești precum „La Bloc” și „Fete cu lipici”, potrivit știridirecte.ro.

Bordea s-a născut în 1985 la Botoșani. A studiat la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, din București.

Actorul a avut o copilărie dificilă. Tatăl l-a abandonat într-un autobuz, iar mama lui a fost căsătorită de șapte ori

Cătălin Bordea a avut o copilărie extrem de grea. Mama lui a rămas însărcinată la 16 ani, iar părinții săi s-au despărțit după doi ani de la nașterea lui. Comediantul a fost abandonat de tatăl său într-un autobuz. Norocul său a fost că, din întâmplare, bunica lui s-a urcat în același mijloc de transport în comun și l-a găsit.

„Mama mea avea 16 ani. Tata nici n-a vrut să audă de mine, a dorit ca mama să avorteze, dar nu s-a întâmplat asta. M-au crescut împreună până la 2 ani, când tata a fugit de-acasă. Mama l-a găsit şi m-a lăsat pe mine la el, că poate îşi regăseşte instinctele paterne. N-a fost aşa. El m-a urcat în autobuz, repet, aveam 2 ani, şi a coborât. Norocul meu a fost că s-a urcat bunica mea la una dintre staţii şi m-a găsit. Altfel, cine ştie unde ajungeam”, a povestit Cătălin Bordea, în urmă cu ceva timp la „Un show păcătos”, potrivit click.ro.

Actorul a mai dezvăluit că a fost crescut de șapte tați, partenerii de viață ai mamei lui.

„De toți s-a despărțit din nepotrivire de carcter. (…) La ultima nuntă nu am fost, mama are colecție de acte de la toate căsătoriile, le păstrează pe toate! M-a făcut la 16 ani și bunica a făcut-o pe mama tot la 16 ani. Mai nou, m-am trezit că am și o soră”, a mai spus Bordea.

Cătălin Bordea și soția sa, Livia, au avut o nuntă atipică: „Am ales să nu port nici machiaj, nici sandale”

Povestea de dragoste dintre Cătălin și Livia Bordea a început în 2012. Actorul a mărturisit că înainte să se întâlnească a urmărit-o timp de un an pe rețelele de socializare. Comediantul a dezvăluit că s-a îndrăgostit rapid de zâmbetul ei.

„Când m-am îndrăgostit de ea, m-am îndrăgostit de zâmbetul ei. Îţi umple ziua, îţi da energie când începe să zâmbească”, a mărturisit el, potrivit bzi.ro.

După doi ani de relație, în 2014, cei doi s-au căsătorit civil. În 2019 au făcut și cununia religioasă. Ceremonia, la care au participat doar prietenii apropiați și familia, a avut loc într-un cadru natural de poveste.

Mirii au ales să poarte ținute elegante, dar simple. Livia, frumoasa soție a lui Cătălin Bordea, a dezvăluit că la nuntă nu a vrut să se machieze sau să își coafeze părul.

„Am avut atunci cele mai mari emoții din toată viața mea. Cătălin nu îmi văzuse rochia de mireasa și abia așteptam să îi văd reacția. Am ales sa nu port nici machiaj, nici sandale; să fiu așa cum mă știu și cum mă știe el. Am plâns mult (de fericire), am râs mult și sper să țin cu mine toată viața sentimentele de atunci”, a scris aceasta pe rețelele de socializare, în dreptul unui video de la nuntă.

Cătălin Bordea face echipă cu Nelu Cortea la America Express 2023

Cătălin Bordea de la America Express a plecat în aventura de pe Drumul Aurului alături de prietenul și colegul lui de scenă Nelu Cortea.

„Este ieșirea mea oficială din zona de confort. Prea fac duș, prea dorm la mine acasă când vreau eu, prea mănânc când îmi e foame, gata, e nevoie de o provocare. Sincer, abia aștept să ajung, abia aștept să îl distrug psihic pe Cortea în vederea întăririi relației noastre de frați și mai ales vreau să îi demonstrez soției mele cât de bărbat sunt. Asta până plâng prima oară.”, a mărturisit Cătălin Bordea înainte de plecarea în America Latină, conform a1.ro.

