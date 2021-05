Chef Florin Dumitrescu (32 de ani) și soția lui, autoarea blogului Cristina Sima Beauty Blog, au aniversat 10 ani de relație în octombrie 2020. Cuplul are împreună două fiice, Ava (6 ani) și Mia (5 ani).

Chef Florin Dumitrescu, tată pentru a treia oară? Ce a declarat soția juratului Chefi la Cuțite

Recent, în mediul online, Cristina a fost întrebată dacă este însărcinată cu al treilea copil. La începutul acestui sezon Chefi la Cuțite, privind-o pe Gina Pistol însărcinată, Florin mărturisea:

„Mă uit la tine și îmi amintesc de nevastă-mea când era gravidă și parcă aș mai face un copil. Știi cum e, în pandemie ori divorțezi, ori mai faci copil. Eu aleg să mai fac copii!”. Întrebată dacă este însărcinată, Cristina a mărturisit:

„Cum să răspund la această întrebare?! Poate că da… poate că nu…”. Cristina l-a cunoscut pe Florin când a pășit în restaurantul în care el lucra pentru a degusta o nouă rețetă.

„După degustare, am căutat-o pe Facebook. Ei i-am spus: «Mi-ai apărut în lista de sugestii. Wow, ce coincidență, exact în ziua în care ne-am cunoscut!». Da’ de unde, am căutat-o eu!”, a recunoscut bucătarul în trecut.

Florin Dumitrescu: „Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună”

„10 ani de când suntem împreună oficial. Bine, au trecut câteva zile bune, dar cam în perioada asta, acum 10 ani, ne afișam împreună. Eu bucătar, ea beautywriter. Azi combinația asta e ok, e hip, e cool. Atunci, în 2010, nu era cine știe ce să fii bucătar.

Dar, azi e mișto să ai acasă un chef, mai ales în condițiile în care trăim noi azi. Țin minte și acum, poza asta îi era profil pe Facebook, iar din salariul meu i-am cumpărat un ceas de ziua ei. Am dus-o la shopping la vitrină.

(Adică, doar privim, nu luăm nimic că vine chiria și avem alte priorități), dar am întrebat-o subtil ce îi place, am băgat la cap, am luat salariu și i-am luat cadoul. Nimeni nu ne dădea mai mult de o lună împreună. Mai toți dintre ei s-au despărțit de ceva timp și noi tot împreună și după 10 ani parcă și mai fericiți!

Atât aveam de zis. Sănătate să aveți! Te iubesc, Sima!”, a scris bucătarul în mediul online, în ziua aniversării a 10 ani de relație. Tot în 2020, cuplul a aniversat 7 ani de la cununia civilă și 6 de la cea religioasă.

Foto: Instagram