Ce va face Oksana Ionașcu cu placenta ultimului copil născut. De data aceasta nu o va mânca: „Mai am din cea de la penultimul copil”

Oksana Ionașcu a șocat pe toată lumea când a dezvăluit că a consumat placenta copiilor pe care i-a născut. De data aceasta, soția lui Cezar Ionașcu a decis să facă lucrurile diferit. Ce le-a mărturisit internauților.

Ce face Oksana Ionașcu cu placenta bebelușului recent născut

Oksana Ionașcu a născut cel de-al șaptelea copil și le-a spus urmăritorilor că așteaptă întrebări legate de sarcină și naștere.

Ea a devenit cunoscută în mediul online după declarațiile controversate pe care le-a făcut privind nașterea acasă și consumul placentei.

Și de data aceasta, femeia a decis să nască acasă, în apă. De altfel, Cezar Ionașcu, soțul ei, a ajutat-o în tot procesul.

Citește și: Oksana Ionașcu, adevărul despre căsnicia cu Cezar Ionașcu: „Suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația”

Ea a admis în trecut că a consumat placentele celorlalți copii născuți. Totuși, de data aceasta, ea a decis să facă alt lucru cu placenta.

„De data aceasta, o vom îngropa. Dar mai am din cea a Evanghelinei. Mă duc să îmi fac un smoothie. Cheers!”, a spus Oksana Ionașcu, pe Instagram.

Oksana și Cezar Ionescu sunt figuri cunoscute în mediul online. Aceștia predau cursuri despre feminitate și masculinitate, organizează tabere, țin seminarii și au și alte business-uri din care încearcă să facă bani online.

Oksana Ionașcu a devenit cunoscută pentru pledoaria de a naște acasă. Medicii au avertizat, totuși, cu privire la pericolele nașterii acasă.

De ce și-a consumat placenta

Oksana Ionașcu a povestit că în urma penultimului copil, ea a porționat placenta și a congelat-o. Motivul este recuperarea mai rapidă.

Citește și: Oksana Ionașcu, mesaj către fosta amantă a soțului ei, Cezar Ionașcu: „Îi mulţumesc Florianei pentru că a venit cu acest cadou”

„Am porționat-o, am pus-o la congelator și am ingerat-o într-un smoothie în fiecare zi, timp de 40 de zile. Nu este o chestie biblică, este o chestie fiziologică, perioada aceea de lăuzie.

Sunt șase săptămâni după naștere când femeia este lăuză. În popor așa se spune, există acel eliminări numite lohii și după aceea sângerarea propriu-zisă. Atunci se întâmplă strângerea uterului la dimensiunea lui fiziologică în fază inițială.

Probabil că o să vrei să mă întrebi pentru ce? Pentru recuperare mai rapidă. Am 38 de ani, am născut al șaselea copil și recuperarea cu placenta ingerată a fost mult mai ușoară.

Citește și: Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut al șaptelea copil: „Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu”

Recuperarea acum la 38 de ani după a șasea naștere a fost mai rapidă, mai bună, mai blândă decât prima sarcină, când aveam 25 de ani și teoretic ar fi trebuit să fiu atunci mai bine” a povestit ea.

Urmărește-ne pe Google News