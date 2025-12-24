Ce va face Oksana Ionașcu cu placenta ultimului copil născut. De data aceasta nu o va mânca: „Mai am din cea de la penultimul copil”

Oksana Ionașcu a șocat pe toată lumea când a dezvăluit că a consumat placenta copiilor pe care i-a născut. De data aceasta, soția lui Cezar Ionașcu a decis să facă lucrurile diferit. Ce le-a mărturisit internauților.
„De data aceasta, o vom îngropa. Dar mai am din cea a Evanghelinei. Mă duc să îmi fac un smoothie. Cheers!”, a spus Oksana Ionașcu, pe Instagram.
Oksana și Cezar Ionescu sunt figuri cunoscute în mediul online. Aceștia predau cursuri despre feminitate și masculinitate, organizează tabere, țin seminarii și au și alte business-uri din care încearcă să facă bani online.
„Am porționat-o, am pus-o la congelator și am ingerat-o într-un smoothie în fiecare zi, timp de 40 de zile. Nu este o chestie biblică, este o chestie fiziologică, perioada aceea de lăuzie.
Sunt șase săptămâni după naștere când femeia este lăuză. În popor așa se spune, există acel eliminări numite lohii și după aceea sângerarea propriu-zisă. Atunci se întâmplă strângerea uterului la dimensiunea lui fiziologică în fază inițială.
Probabil că o să vrei să mă întrebi pentru ce? Pentru recuperare mai rapidă. Am 38 de ani, am născut al șaselea copil și recuperarea cu placenta ingerată a fost mult mai ușoară.