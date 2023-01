Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra ei, după nașterea copilului: „Bunicii uneori o iau razna”

Vlăduța Lupău a devenit mamă în vara anului trecut, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Artista a vorbit deschis despre familia ei și a dezvăluit ce relație are cu soacra.

Interpreta de muzică populară a dat din casă și a descris cum se înțelege cu mama soțului ei și ce rol are aceasta în creșterea copilului lor, Iair.

Vlăduța Lupău vorbește despre relația cu soacra

Invitată în emisiunea „La Măruță”, Vlăduța Lupău a mărturisit că are o relație foarte bună cu soacra ei. Mama lui Adi Rus locuiește în casa lor și se implică extrem de mult în creșterea nepoțelului ei.

„Bunicii uneori o iau razna și eu spun de multe ori că vor să mi-l fure și mama, și tata, și părinții lui Adi, dar nu. Ea (n r, soacra) e rezidentă, stă cu noi. Părinții mei stau la distanță și vin, dar vin mai rar. Ea stă în permanență cu noi, 24 din 24. Noi o mai amenințăm cu vacanța, dar încă nu i-am dat-o. Și-a lăsat viața ei pe planul doi pentru nepot și după aceea pentru noi”, a mărturisit Vlăduța Lupău în emisiunea de la PRO TV.

Vlăduța a devenit mamă de băiețel

Anul trecut, cântăreața de muzică de petrecere a devenit pentru prima dată mamă. La începutul lunii august, aceasta l-a adus pe lume pe băiețelul ei, Iair.

Vlăduța Lupău locuiește alături de soțul ei, Adi Rus, la Cluj. Cântăreața s-a mutat într-o nouă casă în toamna anului trecut. Vlăduța Lupău spune că a amenajat singură camera băiețelului.

Artista, în vârstă de 31 de ani, a început să cânte pentru prima dată la vârsta de 4 ani. Prima ei melodie a interpretat-o în cadrul emisiunii „Tezaur Folcloric” și a fost difuzată în anul 1995.

Vlăduța Lupău a pierdut alte două sarcini

Cu o lună înainte de a se muta în noua locuință, invitată în podcastul „Fain & Simplu”, Vlăduța a dezvăluit că, înaintea acestei sarcini, a pierdut alte două.



„Am străbătut așa câteva mici obstacole, nu le-am zis niciodată. Nu am simțit nevoia să împărtășesc cu nimeni, decât cu Adi sau cu familia. (…) Am avut încă două sarcini care s-au pierdut. (…) Cumva eram așa, nu mai știam ce se întâmplă, cum o să fie. În urmă acestor două sarcini pierdute, ne-am dorit și mai mult. Eram și mai dornici să se întâmple și să fie, adică minunea să existe. (…) În urma mai multor analize, am descoperit că aveam endometrioză”, a declarat Vlăduța Lupău.

