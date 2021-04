Ce meserie ar fi trebuit să aibă Delia: „Dacă aș fi fost obligată să fac asta, nu aş fi rezistat”

De-a lungul anilor, Delia s-a remarcat printr-un stil artistic excentric și ajuns rapid la inima publicului cu muzica sa. Delia cochetează cu muzica de mică, moștenid talentul de la mama sa, interpreta de muzică populară Gina Matache. După absolvirea Liceului Dinu Lippati din București, Delia a făcut Conservatorul. Interesant este faptul că în cadrul facultății, Delia a studiat Pedagogia muzicală, ceea ce înseamnă că dacă nu ar fi ales să devină cântăreață, s-ar fi putut face profesoară.

Artista a vorbit recent despre această profesie care, după părerea ei, nu i s-ar fi potrivit pentru că, spune ea, nu are răbdarea necesară pentru a fi un cadru didactic.

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la ‘X Factor’. Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a spus Delia într-un podcast.

Delia a ami dezvăluit și cum a fost prima ei experiență pe scenă, pe vremea când cânta în duetul N&D.

„Eram la Constanța, aveam vreo 17 ani și după un concert N&D am aflat că urmează să fim plătiți. Am fost uimită, adică ei chiar ne dădeau bani pentru că le cântam… Ieșise deja prima piesă, bubuise, știa lumea de noi. De banii ăia mi-am luat nişte inele de argint. Din alea cu cruci, pietroaie negre, aveam bani, îţi dai seama. Pentru mine a fost ceva…”, a adăugat jurata de la iUmor.

Domeniul muzical i-a adus pe Delia și pe soțul ei, Răzvan Munteanu împreună

La începutul lunii aprilie, Delia a dezvăluit cum Răzvan și-a schimbat vechiul job de manager de club, devenind manager în domeniul muzical.

„Răzvan din alt material, e pe științe exacte. Ne completăm firesc, chiar dacă sună a clișeu. E o parte creativă, care sunt eu, și una cu calcule. Cel mai mult m-a ajutat faptul că am avut încredere și intuiția să îmi dau seama că el are potențial pentru așa ceva. Atunci când ne-am cunoscut el nu făcea asta. Ușor, ușor am început să-mi dau seama că este extrem de talentat în treaba asta, în multe direcții. La un moment dat, e un haos, nu înțeleg cum poate să țină pasul cu tot ce vrea să facă. Este extrem de calm și de calculat și știe foarte multă informație, foarte multă istorie, nu există ceva să nu scrie, este incredibil. I-am zis: «Hai să fim o echipă cumva, că în tine chiar am încredere». Suntem o familie și de aici…”, a explicat solista.

