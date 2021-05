Fiica jurnalistului Robert Turcescu, Ioana Taisia (20 ani), cochetează de câțiva ani buni cu moda. În vara anului 2020, Ioana a realizat o colecție de corsete în parteneriat cu Oana Nuțu, actuala soție a tatălui ei.

Ioana a avut dintotdeauna o pasiune pentru modă și blogging, iar preocuparea mamei sale vitrege cu designul vestimentar nu a făcut decât să-i cultive acest hobby. „De mică îmi plăcea să mă îmbrac singură. Nu prea o lăsam pe mama să-mi aleagă ținutele”, spunea Ioana în decembrie 2020, pe YouTube.

Ce frumoasă este fiica lui Robert Turcescu! Ioana este pasionată de lumea modei

Timp de 8 ani, tânăra a urmat cursurile unei școli private. „Acolo purtam uniformă. Exista doar vinerea, în care puteam veni îmbrăcați în orice voiam. Îmi planificam outfitul de luni, pentru că era ziua în care puteam să mă exprim”, a mai spus Ioana.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 9)

Imagini cu Ioana Turcescu găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

„Am intrat la liceu [Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc”] și am început să mă exprim prin cum mă îmbrăcam. (…) În momentul în care m-am mutat în America, în capul meu, și cred că mulți dintre voi gândiți la fel, [aveam impresia] că toată lumea se îmbracă stylish, pentru că sunt atât de multe magazine, atâtea style icons.

Am avut impresia că o să ajung acolo și nu o să ies din mulțime, ba chiar că o să fiu sub nivelul tuturor. [Din contră], toată lumea se îmbrăca la fel, iar eu eram diferită. Mulți prieteni mi-au spus că am talent în zona asta. Ăla a fost momentul în care m-am gândit că pot face ceva în direcția asta”, a completat.

Ioana s-a întors în România în vara anului 2020. „A fost o perioadă oribilă din viața mea. Am fost carantinată în America, nu am putut să ies din casă 4 luni de zile, școală online, mi s-au anulat 7 mii de zboruri, apoi am ajuns acasă până la urmă.

Citește și:

Olimpia Melinte, despre nașterea fiului ei: „Tot ce-mi doream să știu era că am un bebeluș sănătos”

Andreea Bălan, despre vacanța în Dubai cu Tiberiu Argint: „Trăim lucruri frumoase împreună”

Laura Cosoi și soțul ei au aniversat 9 ani de relație. Cum a fost cerută actrița în căsătorie

Back story, soția tatălui meu este designer, Oana Nuțu, mama mea vitregă. M-am carantinat la ei acasă”, a adăugat Ioana. În aceeași perioadă, Ioana a creat prima ei colecție de corsete.

În mediul online, Ioana este cunoscută drept Yoyo. „Când eram mică, pe la vreo 11 ani, eram cu tata într-o vacanță și mi-am cumpărat un yoyo. Îmi plăcea să mă joc cu el. Tata știa că îmi doream extrem de tare o poreclă, n-am nici cea mai vagă idee de ce.

Tata mi-a zis Yoyo în glumă, dar eu am luat-o foarte în serios. Am mers la școală și le-am zis tuturor că de acum îmi spuneți Yoyo, eu exist ca Yoyo”, mai povestea Ioana în noiembrie 2019.

Foto: Instagram