Ce decizie radicală a luat Cătălin Crișan în perioada de izolare impusă de pandemia de COVID-19

Cătălin Crișan (53 de ani) a mărturisit în cadrul unui interviu oferit Irinei Păcurariu la emisiunea „Rețeaua de idoli”, că în perioada de izolare a reflectat asupra greșelilor pe care le-a făcut în ultima vreme și că luat o decizie radicală cu privire la prietenii săi.

„În izolare, am realizat ceea ce nu am avut timp să fac foarte mult timp: mi-am pus ordine în gânduri, am analizat greșelile comise în ultimul timp, am făcut curățenie în telefon, ștergând numerele așa-zișilor prieteni, cei care nu m-au sunat cu anii…

Mari mi-au fost uimirea și bucuria să constat că aşa am făcut rost de o memorie considerabilă la telefon. În rest, mi-am refăcut studioul, am trebăluit prin curte, devenind expert în plantarea florilor, am citit mult, am jucat tenis des, am vizionat filmele pe care nu apucasem să le văd, am intrat în concursuri de șah online”, a spus Cătălin Crișan în interviul ce va fi difuzat duminică, 18 aprilie, de la ora 18:00, la TVR 2.

Cătălin Crișan: „La început, am crezut că pandemia aceasta ne va uni mai mult”

„La început, am crezut că pandemia aceasta ne va uni mai mult, ne va face mai empatici, ne va trezi la realitatea crudă, dar obiectivă, care ne spune răspicat că în fața lui Dumnezeu, a bolii, a neputin­ței, toți suntem egali. Din păcate, nu cred că se în­tâmplă așa, ci dimpotrivă. Ca să te ţii departe de rău­tăţi, soluția mi se pare destul de simplă, cel puţin în teorie: ocupă-ți creierul gândind ramificat și po­zitiv, iar corpul supune-l zilnic exercițiului fizic”, mai spunea solistul de muzică ușoară în urmă cu ceva timp, potrivit ciao.ro.

Îndrăgitul artist a trecut prin momente dificile și în anii de dinainte de pandemie. După o căsnicie de 20 de ani cu Lucia Bubulac, care s-a finalizat cu un divorț răsunător în 2009, Cătălin Crișan s-a despărțit și de cea de-a doua soție, medicul Alina Cupşa.

“Pe 15 noiembrie 2013, eu şi Alina am mers la notariat şi am divorţat. De comun acord! Nu vreau să mai aud că eu am divorţat. Nu! Şi la prima căsnicie, şi la a doua, am luat această decizie împreună, nu de unul singur! Eu şi Alina suntem tutori comuni pentru Lara Maria, fiica noastră, avem aceleaşi drepturi şi obligaţii. Nu s-a pus vorba de un program de vizită, pot să-mi văd copilul oricând”, a declarat la acea vreme Cătălin Crişan.

Cătălin Crișan are trei copii: Daria Cătălina și Raris Andrei din căsătoria cu Lucia Bubulac, și Lara Maria, din căsătoria cu Alina Cupșa.

Sursă foto: Facebook

