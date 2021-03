Ce a făcut Alexandra Ungureanu cu banii câștigați la „Bravo, ai stil!”

Alexandra Ungureanu (39 de ani) a fost mereu o prezență elegantă și încântătoare pentru publicul românesc. Din cauza pandemiei de coronavirus, celebra cântăreață a fost nevoită să se reprofileze, a devenit influnecer în modă și în turism, iar anul trecut a participat la show-ul de fashion de la Kanal D, “Bravo, ai stil!”, unde a și câștigat marele premiu în valoare de 100.000 de lei.

Alexandra Ungureanu a început să prindă gustul reality show-urilor și chiar spunea la un moment dat că dacă ar primi noi oferte din partea televiziunilor, nu le-ar refuza.

Artista a povestit, într-un interviu pentru click.ro, că momentan principala sa activitate se desfășoară în mediul online, iar muzica, marea sa pasiune, a rămas pe locul doi: „Le-am început (n.r. – activitățile) de anul trecut, lucrez şi nu mă mai opresc. Lucrez în online, sunt influencer, muzica a rămas în spate. Se vede pe social media ce fac. Ne adaptăm noii vieţi, „Bravo, ai stil” nu putea rămâne fără urmări. Am contracte online, cu sau fără voia mea asta este pâinea acestor zile. Nu pot spune că îmi doream neapărat, dar mă adaptez contextului şi vremurilor sperând în creşterea numărului de concerte şi scăderea timpului petrecut în crearea videoclipurilor pentru conţinut online. Dar nu mă deranjează, iar partea de modă, e ok, fac propuneri de ţinute celor care m-au cunoscut şi aşa. Pentru că mulţi nu mă cunoşteau ca solistă.”

Alexandra Ungureanu a mai spus că vrea să plece în mai multe vacanțe cu banii câștigați în show-ul de la Kanal D. Artista a investit o parte din ei într-o placă de sunet, iar restul au rămas pe card: „Banii sunt pe card încă, am făcut prima investiţie într-o placă de sunet pentru studio pentru că până la cântările de scenă voi cânta online. Am început o serie de live-uri pe instagram, dar am fost în vacanţă şi m-am lenevit. În vacanţă am fost la început de ianuarie prin ţară prin nişte locaţii noi deschise, care au făcut senzaţie la mine pe Facebook”, a explicat artista.

Din câte se pare, Alexandra Ungureanu a ales o direcție bună când a decis să devină influencer, deoarece are deja succes răsunător în acest sens.

„Am devenit influencer şi pe turism, deschizătoare de drumuri. Se poartă acum vacanţa asta în stil nordic şi am descoperit, spre Someşul Rece, o cabană. Iar când m-am întors în Bucureşti toţi producătorii m-au întrebat unde e, ca să filmeze videoclipuri acolo. Una dintre cele mai bune prietene ale mele mi-a zis că dacă o să câştig la “Bravo ai stil” vom merge 3 zile la Veneţia, dar acum nu are rost să mă duc, a scăzut apa de pe canal. Singura programare peste hotare este la sfârşitul lui mai, în Grecia”, a încheiat cântăreața.

